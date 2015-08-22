لجنة رفع طاقة المطاف تناقش منظومة الطرق والجسور وأنفاق المشاة

عقدت اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف لقاءها التنسيقي العشرين مع ممثلي وزارة الداخلية، ولجنة الحج العليا، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمشروع د. فيصل وفا بأن الاجتماع ناقش منظومة طرق وجسور وأنفاق المشاة بمنطقة المسجد الحرام، والتي ستخدم مشروع المطاف بأدواره المختلفة وتحقق مبدأ توزيع الكثافات البشرية على كافة المستويات، كما تساعد هذه المنظومة رجال الأمن والمشغلين على إدارة الحشود من الطرق المختلفة المؤدية إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة خطة تنفيذ الأعمال وجدولها خلال هذا شهر ذي القعدة، ليتم بإذن الله تعالى تجهيز مستويات المطاف المختلفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بداية شهر ذي الحجة بإذن الله. وأفاد أنه تم مناقشة آلية الاستفادة من المطاف المؤقت في ضوء الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ التوصيات اللازمة لكل منها.

يذكر أن منظومة طرق وجسور وأنفاق المشاة يتم تصميمها بحيث تمكن رجال الأمن من إدارة حركة الحشود البشرية والتحكم في التدفقات من وإلى الأدوار المختلفة بمشروع المطاف وفق أعلى مستويات الأمان، وسيتم تزويد هذه المنظومة بأحدث الوسائل التقنية التي تسهل استخدامها وإدارتها.

وقد شهد تنفيذ مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف خلال مراحل العمل لتوقفات مختلفة خلال مواسم رمضان والحج نظراً لما يشهده المسجد الحرام من كثافة في الأعداد البشرية، وتقوم الشركة المنفذة في كل عام بالانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيز المواقع المختلفة في مبنى المسجد الحرام لاستخدام المصلين والمعتمرين والحجاج.