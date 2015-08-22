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الفريق القحطاني يرعى احتفال قوات أمن المنشآت بتخريج 837 فرداً

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الفريق القحطاني يرعى احتفال قوات أمن المنشآت بتخريج 837 فرداً الفريق القحطاني يرعى احتفال قوات أمن المنشآت بتخريج 837 فرداً

    نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، رعى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق الأول سعيد القحطاني أمس حفل قوات أمن المنشآت.

وشهد الحفل تخريج 837 فرداً برتبهم المختلفة بعد اجتيازهم عدداً من الدورات التخصصية بقوات أمن المنشآت في مركز تدريب القوات بمحافظة جدة، كما كرّم الفريق القحطاني خلال الحفل والد الشهيد ماجد المالكي والذي طالته أيدي الغدر موخراً بمنطقة الرياض.

وقال قائد القوات اللواء سعد بن حسن الجباري أن ما شاهدناه من عروض وفرضيات بآليات جديدة وحديثة هي متمم لتجهيز جميع وحدات قوات الأمن في المملكة، حيث وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في كل ما يتعلق بأمن المنشآت والتي يمكن يقوم به أفراد وضباط أمن المنشآت سواء من آليات أو ميكانيكا أو كهرباء او صيانة المواقع وتجهيزها في أي موقع في المملكة.

وأوضح اللواء الجباري أنه في ظل الامكانات الموجودة ووجود جميع الآليات، نستطيع أن نجهز مواقع جديدة أو مراكز طوارئ بحكم وجود الاستعداد في جميع مواقع أمن المنشآت.

وكشف عن موافقة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، على الزي الجديد للقوات والذي سيتم تدشينه قريباً، موضحاً ان التدريبات التي يتلقاها العاملون والمتسجدون كفيلة بصد أي هجوم أرهابي لا قدر الله، مؤكداً أن كل كذلك يسير في منظومة متكاملة مع بقية الجهات الأمنية لصد أي هجوم أو محاولة للتعرض للمنشآت الحيوية.

وعبر عن شكره وتقديره للاهتمام المتواصل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمسيرة التدريب في القوات، مشيراً إلى أن الدورات تضم (837) فرداً من الرتب عريف وجندي أول وجندي تلقوا خلال وجودهم بمركزي التدريب في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية التدريبات العسكرية الأساسية والتخصصية التي تؤهلهم بإذن الله للمشاركة الفاعلة مع زملائهم بالعمل الميداني والإداري، حيث سيتم توزيعهم على أفرع القوات حسب حاجة العمل بالمناطق، وبارك اللواء الجباري للخريجين وهنأهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية لخدمة الدين ثم المليك والوطن في ظل القيادة الحكيمة.

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