254 مركزاً انتخابياً تستقبل سكان منطقة الرياض لقيد أسمائهم .. اليوم

يتجه عصر اليوم السبت سكان منطقة الرياض الراغبين في المشاركة في صنع القرار في مدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى مراكز الانتخابات البلدية ال (254 ) المنتشرة في كافة أنحاء العاصمة ومحافظاتها لتسجيل اسمائهم في نماذج طلبات ( قيد الناخبين والناخبات ) للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة التي ستشهدها منطقة الرياض وتمثل عملية قيد الناخبين والناخبات هذه أولى مراحلها.

ويشكل هذا الحدث البارز الذي سيحظى بمتابعة إعلامية محلية وعربية ودولية إحدى الخطى الهامة لتفعيل دور المواطنين والمواطنات ومشاركتهم الايجابية في صنع القرار، حيث سيمكنهم من اختيار أعضاء المجالس البلدية بالانتخاب.

ويتوجب على كل ناخب يحضر إلى مراكز الانتخاب لقيد اسمه احضار الهوية الوطنية ووثيقة اثبات للسكن سواء صك الملكية أو عقد الايجار، وانه ليس عسكرياً على رأس العمل .

هذا ويحصل كل مواطن ومواطنة تم تسجيلهم ( كناخبين) على نسخة من نموذج "طلب قيد ناخب" بعد ختمه بختم مركز الانتخاب ليتسنى لهم تقديمه يوم الاقتراع إلى نفس مركز الانتخاب الذي سجل فيه، فيما يرسل أصل النموذج إلى مركز المعلومات في اللجنة المحلية والنسخة الثانية تبقى في مركز الانتخاب.

ويحق لكل ناخب معوق بدنياً تفويض آخر بقيد اسمه بالحضور إلى مركز الانتخاب لتسجيل بياناته كناخب واستلام نسخة من طلب قيد ناخب والتصويت عنه في يوم الاقتراع.

يذكر ان جميع المراكز الانتخابية ال 254 في منطقة الرياض ومحافظاتها اكملت جاهزيتها التامة لاستقبال المواطنين والمواطنات للمشاركة في العملية الانتخابية في دورتها الثالثة .

مشاركة مرتقبة للناخبين