صفقة انتقال بيدرو من برشلونة لتشيلسي تنقذ فريقا مغمورا من الإفلاس

أسهمت صفقة انتقال الإسباني بيدرو رودريجيز من برشلونة إلى تشيلسي الإنجليزي في إنقاذ فريق إسباني مغمور من الإفلاس.

فقد رحل بيدرو من برشلونة إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه استرليني، ليحصل نادي سان ايسيدرو الذي نشأ فيه بيدرو منذ صباه على حق الرعاية الذي بلغ 320 ألف جنيه استرليني وفقا لموقع سكاوكا".

ويساعد هذا المبلغ الذي حصل الفريق المغمور في إنقاذه من الإفلاس الذي كان على بعد خطوات من النادي، إذ بلغت ديونه نحو 300 ألف يورو.

وكان بيدرو قد أبدى رغبته في الرحيل عن القلعة الكاتالونية في وقت متأخر من الموسم الماضي بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة في المباريات في ظل اعتماد المدرب لويس إنريكي على الثلاثي لويس سواريز، نيمار وليونيل ميسي.

وتألق بيدرو في مباراة السوبر الأوروبية واستطاع تسجيل هدف فوز برشلونة على سيفيليا (5-4) في الوقت الإضافي بعد نزوله كبديل.