المهمة الأولى .. ماذا يفعل ' صلاح الأساسي ' أمام منافس روما المفضل؟

مهمة أولى على وشك الانطلاق للجناح المصري محمد صلاح مع فريقه الجديد روما في الدوري الإيطالي.

روما يستعد لقص شريط انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على هيلاس فيرونا في افتتاحية المسابقة.

الجناح المصري محمد صلاح ظهر وتألق في المباريات الودية مع روما بعدما أتم انتقاله إلى فريق العاصمة قادما من تشيلسي.

ظهور أول منتظر

خرجت معظم تقارير الصحافة الإيطالية وعلى رأسها لاجازيتا ديللو سبورت لتشير لظهور صلاح منذ البداية أمام فيرونا.

في الوقت الذي توقعت فيه الصحف وجود فرانشيسكو توتي على مقاعد البدلاء.

إدين دجيكو المنتقل من مانشستر سيتي إلى روما هو الأخر أقرب وبنسبة 99.9% من المشاركة أساسيا.

ليصبح التشكيل الأقرب لروما هو تواجد صلاح بجوار دجيكو.

أمام فيرونا

روما سيكون على موعد من فريقه المفضل هيلاس فيرونا.

نعم المفضل. فطوال تاريخ الفريقين لم ينجح نادي فيرونا في تحقيق أي انتصار على روما.

10 مواجهات جمعت بين روما وهيلاس فيرونا منذ عام 2000 وحتى العام الماضي.

ودائما ما تتحقق نتيجة واحدة فقط. وهي فوز روما.

فنجح ذئاب العاصمة في تحقيق الفوز بـ7 مباريات من أصل 10.

بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل كانت أخرها الموسم الماضي عندما انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ودائما ما يسجل روما هدفين أو أكثر في مواجهته أمام فيرونا باستثناء مواجهتين فقط.

فهل يستمر تفوق روما؟

صلاح الأساسي

يستعد الجناح المصري وبنسبة كبيرة للظهور كأساسي مع روما أمام فيرونا. فماذا فعل صلاح في أول لقاء له في الفرق المختلفة التي لعب معها؟

أول ظهور لصلاح مع بازل في الدوري السويسري كان ناجحا للغاية.

فصنع هدفا في أول لقاء له بقميص بازل في الدوري. والذي جاء أمام ثون في لقاء شارك به صلاح كاملا.

بقميص تشيلسي كان أول ظهور لصلاح أمام نيوكاسل ولمدة 12 دقيقة ثم مشاركة صغيرة أمام ويست بروميتش ألبيون.

ثم ظهور جديد وهدف رائع في شباك أرسنال.

بقميص فيورنتينا الظهور الأول في الدوري كان أمام أتلانتا ولمدة 25 دقيقة بعدها ظهور فعال بهدف وصناعة هدف أمام ساسولو.

فكيف يكون ظهور صلاح الأول مع روما في الدوري؟