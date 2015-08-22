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الرابطة الأفريقية للجهاز الهضمى تنظم دورة للأطباء الحاصلين على الماجستير

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الرابطة الأفريقية للجهاز الهضمى تنظم دورة للأطباء الحاصلين على الماجستير الرابطة الأفريقية للجهاز الهضمى تنظم دورة للأطباء الحاصلين على الماجستير
نظمت الرابطة الأفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمى والكبد، برنامجا تدريبيا لأطباء الكبد والجهاز الهضمى الشبان الجدد، والحاصلين على درجة الماجستير فى الفترة من 20 : 21 أغسطس الجارى ولمدة 4 شهور.

وقال الدكتور رضا الوكيل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، الرئيس للرابطة، إن هذا البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدى 4 شهور بالقاهرة بدعم من شركة سانوفى للأدوية، يدرب 150 طبيبا فيه من مختلف الجامعات المصرية بغرض رفع كفاءة هؤلاء الأطباء والمستوى العلمى والأداء المتخصص لهم.

وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تم تخصيصها للأطباء الجدد من الحاصلين على شهادات الماجستير، وذلك للتدريب على التقنيات الحديثة فى وسائل التشخيص والعلاج المختلفة مثل استخدام المناظير والتدريب على الخطوط الاسترشادية العلاجية المتعلقة بالجهاز الهضمى والكبد.

وقال إن هذه الفعالية تتمثل فى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل 40 محاضرة فى مختلف أفرع التخصص فى الجهاز الهضمى والكبد مدة كل محاضرة ساعة، موضحا أن الرابطة تنوى تكرار هذا النموذج فى بعض البلدان الأفريقية والشرق أوسطية بعد انتهاء هذا المشروع من .

والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية شارك فيها 20 أستاذا متخصصا لتقديم المحاضرات للأطباء ويمنح بعدها المتدرب شهادة معتمدة من الرابطة الأفريقية الشرق أوسطية.

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مصر 365

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