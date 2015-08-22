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استشارى جلدية تقدم 7 نصائح للحفاظ على شعرك فى الصيف

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استشارى جلدية تقدم 7 نصائح للحفاظ على شعرك فى الصيف استشارى جلدية تقدم 7 نصائح للحفاظ على شعرك فى الصيف
فى فصل الصيف، يكثر استخدام السيدات لحمامات السباحة والبحر أثناء الذهاب "للمصايف"، وقد يتعرض الشعر للعديد من المشاكل كالتقصف والتساقط.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الشعر يتأثر سلبيا عند التعرض لأشعة الشمس ونزول البحر، وعدم الاهتمام بصحته.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض النصائح للحفاظ على شعرك أثناء فصل الصيف، ومنها:
>1- الاهتمام بتناول الأطعمة الهامة لصحتك ولجسمك، والغنية بالألياف وذلك للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك أثناء ارتفاع درجات الحرارة، فيمكنك تناول الخس والخيار والبرتقال.
>2- تجنب استخدام مجففات الشعر.
>3- عند النزول للبحر أو حمامات السباحة عليك وضع واق للشعر من أشعة الشمس.
>4- عند الاستحمام يجب الاستحمام بالماء الفاتر.
>5- الإكثار من تناول 4 لترات من الماء يوميا.
>6- عند الخروج من البحر أو حمام السباحة عليك غسيل الشعر جيدا.
>7- ابتعدى عن الشامبوهات المصنوعة من المواد الكيميائية، واستبدليها بالخاصة بالأطفال.

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مصر 365