الصداع الشديد أثناء الحمل مؤشر خطر على حياة الجنين والأم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الصداع القوى أثناء الحمل يمكن أن يكون إشارة تحذيرية بأن المرأة الحامل وجنينها فى خطر.>وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ماثيو روبينز، مدير مركز مونتيفيورى لعلاج الصداع فى نيويورك سيتى، إن الصداع أثناء الحمل شائع جدًا، ولكن ليس من السهل دائمًا تمييزه، حيث إنه قد يكون حالة من حالات الصداع النصفى أو الصداع الناجم عن مضاعفات الحمل.

وتشير الدراسة إلى أن الأطباء يجب أن يظهروا اهتمامًا جيدًا عند تعرض المرأة الحامل إلى صداع شديد، وخاصة إذا كان هناك ارتفاع فى ضغط الدم. وأوضح روبينز، رئيس قسم الأعصاب فى مستشفى وايلر، وأستاذ مساعد فى علم الأعصاب فى كلية ألبرت أينشتاين للطب، أن النساء اللاتى يعانين من الصداع الشديد إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم قد يكن فى خطر كبير للإصابة بتسمم الحمل ومضاعفات الحمل الأخرى.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 500 سيدة، أن النساء اللواتى لديهن ارتفاع ضغط الدم مع الصداع الشديد أكثر عرضة 17 مرة لمضاعفات الحمل، فى حين أن عدم وجود تاريخ عائلى من الصداع يزيد احتمالات الإصابة بخمسة أضعاف أيضًا.

وأضاف الباحثون أن تسمم الحمل قد يحدث فى الثلث الثانى أو الثالث من الحمل ويمكن أن يشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم، والصداع، وضبابية الرؤية أو ألم فى البطن.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".