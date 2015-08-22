الرياضة تحمى الأطفال من أضرار الإفراط فى المذاكرة

كشفت دراسة بريطانية حديثة نشرت مؤخراً بالمجلة الطبية "Investigative Ophthalmology & Visual Science" أن قضاء ساعات طويلة فى استذكار الدروس والاجتهاد الزائد داخل المدرسة قد يرفع فرص الإصابة بمشاكل الإبصار، وقد يعرض الطلاب للإصابة بقصر النظر، والذى قد يعرضهم بعد ذلك للجلوكوما والإصابة بالعمى، وذلك بسبب تدقيهم النظر فى الكتب وشاشات الكمبيوتر لساعات طويلة.

وفى هذا السياق، أوصت الهيئة الرقابية للحكومة الفرنسية عبر تقرير صدر عنها العام الماضى الأطفال والمراهقين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل معتدل وعدم الإفراط فيها، كما يجب أن يرتدوا نظارات الشمس أثناء الخروج كى يحموا أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية.

وكشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة كامبردج البريطانية نشرت منذ 3 أعوام أن قضاء الأطفال الصغار عددا كافيا من الساعات فى اللعب خارج المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسى وخلال الإجازات يسهم فى الحد من خطر الإصابة بقصر النظر، وكما كشفت دراسة أخرى نشرت فى عام 2008 أن اللعب خارج المنزل لفترات طويلة قد يعادل الأضرار الناجمة عن قضاء ساعات طويلة داخل المدرسة أو أثناء استذكار الدروس.