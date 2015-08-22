للمتزوجين احذروا.. الإضاءة القوية فى غرف النوم قد تحرمكم من حلم الإنجاب

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون دوليون من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت أن غرف النوم ذات الإضاءة القوية قد تحرم المتزوجين من تحقيق حلم الإنجاب، نظرًا لأن التعرض للإضاءة القوية أثناء الليل قد يتسبب فى تدمير خصوبة السيدات وتقليل فرصهم الإنجابية وبالتالى تأخير الحمل.

وتابع الباحثون أن تعرض السيدات لأى شكل من أشكال الإضاءة خلال الليل مثل أضواء الشارع وأجهزة التابلت والإضاءة المنزلية يتسبب فى حدوث خلل فى ساعتهم البيولوجية وإضعاف خصوبتهم، وخاصة السيدات فى المرحلة العمرية المتوسطة.

وأوصى الباحثون السيدات اللاتى يجدن صعوبة كبيرة فى الحمل أن يقومن ببعض التغييرات على نظامهم اليومى لتعزيز فرص الإنجاب ومنها الحصول على القدر الكافى من النوم خلال الليل واستخدام الأضواء الخافتة وتناول الوجبات بشكل منتظم.

وأضاف الباحثون أن استخدام الإضاءة القوية خلال الليل يرفع فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان والسكر والاكتئاب والسمنة.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Cell "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.