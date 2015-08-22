وفاة أول جراحة عظام إماراتية إثر حادث أليم

حالة من الأسى والحزن سادت أنحاء الفجيرة والأوساط الطبية عقب سماع خبر وفاة الطبيبة الشابة موزة سلطان الكعبي جراحة العظام والكسور الأولى في الإمارات إثر حادث أليم وقع لها على طريق دبي العابر بإمارة دبي مساء أول من أمس أثناء عودتها من العمل إلى إمارتها الفجيرة.

وذكر شقيقها صقر سلطان الكعبي لـ«البيان» أن الحادث الذي تعرضت له الطبيبة وقع في قرابة الساعة 10:30 من مساء أول من أمس، حيث كانت عائدة من عملها في مستشفى زايد العسكري لقضاء إجازة الأسبوع مع العائلة، وفجعت الأسرة بخبر وفاتها.

مشيراً إلى أن مركبتها تعرضت إلى اصطدام من جهتين إحداهما كانت من شاحنة. ووسط تجمع غفير من ذويها ومعارفها وأهالي الإمارة وري جثمانها الثرى بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة مضب بإمارة الفجيرة.

يذكر أن الفقيدة من مواليد عام 1984، وهي الابنة الثانية من بعد الابن الأكبر في العائلة. وكانت آخر تغريداتها على قنوات التواصل الاجتماعي « تويتر» تشير إلى شعورها بقرب منيتها، حيث تطلب من الله بأن يسخر لها من يدعو لها بالرحمة بعبارة «وإن ضمني قبري يا الله، سخر لي من يقف بين يديك ويرجوك رحمة ومغفرة لذنوبي».

إلى ذلك، انشأ مغردون وسماً تحت مسمى " موزة_الكعبي_في_ذمة_الله" ينعون فيه الفقيدة عبر"تويتر"، سائلين لها الرحمة والمغفرة ونعى عدد كبير من المواطنين الفقيدة حيث نشر المغرد شاهين:إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لفراقك محزونون.

إن لله وانا اليه راجعون " وقال عبدالله العيدروس في تغريدة له " الله يرحمها و يغفر لها و يثبتها عند السؤال ". وقال المغرد الدكتور علي النعيمي، لقد " عرفتها بحسن أخلاقها و خدمتها للناس فاللهم ارحمها رحمة واسعة و اجعلها من السعداء المنعمين في جنات النعيم.

خدمة الوطن

غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان فقد كانت من بنات الإمارات الطموحات إلى تحقيق التميز في حياتهن حيث صارعت مرارة الغربة لسنوات طويلة لدراسة الطب وخدمة وطنها الإمارات.

بروفايل

والفقيدة الدكتورة موزة سلطان عبيد الكعبي من مواليد إمارة الفجيرة نجحت في أن تكون أول جراحة عظام وكسور بالدولة، وهي من منتسبات القوات المسلحة وسفيرة دولية للنوايا الحسنة، تخرجت من دراسة الثانوية العامة في جلاسكو باسكتلندا، وانتقلت إلى لندن لدراسة بكالوريوس الطب.

فيما استكملت رحلتها العلمية، في مقاطعة شينغ يانغ الصينية لاستكمال ودراسة المواد العملية في الطب، وتخرجت بشهادة بكالوريوس طب عام وجراحة عامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم انتقلت إلى محافظة تيانغين في الصين، لتلتحق بدراسة الماجستير التخصصي في طب العظام.