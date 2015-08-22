«اتحادية الكهرباء» تطرح 15 مشروعاً تطويرياً

كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن أن الهيئة تقوم حالياً بالدراسة والإعداد لطرح 15 مشروعاً بجميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة وبتكلفة تقديرية 430 مليون درهم ليتم تنفيذها خلال الاعوام 2015-2016، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير نظام نقل وتخزين المياه بالمناطق الشمالية.

وقال محمد صالح لـ«البيان»: إن هذه المشاريع تتضمن تمديد خط نقل المياه قطر 800 مم من المزرع إلى بطين السمر في رأس الخيمة لتوفير المياه للمساكن الجديدة التي ستنفذها وزارة الأشغال وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمناطق بطين السمر والحمرانية والخريجة والظيت الجنوبي، وخط نقل المياه قطر 800 ملليمتر من محطة الزوراء بعجمان إلى مركز توزيع المياه بأم القيوين، ويهدف المشروع إلى الربط الاستراتيجي المائي بين إمارتي عجمان وأم القيوين وتوفير احتياجات المنطقتين في حالات الطوارئ، إضافة إلى تمديد خط نقل المياه قطر 800 مم بمدينة دبا ويهدف المشروع لتطوير نظام النقل بالمدينة وتوفير الاحتياجات المستقبلية لمناطق دبا الفجيرة ودبا الحصن والمناطق المجاورة، وخط نقل المياه قطر 600 مم من مركز التوزيع الجديد في دبا والربط مع شبكات التوزيع بالمدينة وضدنا ودبا الحصن والحلاة والغوب والمناطق المحيطة.

ومشروع خط نقل المياه قطر 800 مم من منطقة الحيل إلى مدينة الفجيرة لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمدينة الفجيرة. كذلك مشروع تمديد خط نقل المياه قطر 600 مم من خزان المياه الجديد سعة 4 ملايين جالون بمنطقة ضدنا إلى شبكات التوزيع بمنطقة ضدنا والرحيب لخدمة التوسعات السكنية التي تقوم وزارة الأشغال بتنفيذها بهذه المناطق، ومشروع خط نقل المياه قطر 600 مم من خزان المياه الجديد سعة 4 ملايين جالون بمنطقة البدية إلى شبكة التوزيع بمناطق البدية وشرم لخدمة التوسعات السكنية والسياحية وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة الاقتصادية المختلفة بالمنطقة.

كما تتضمن المشاريع تمديد خط نقل المياه قطر 600 مم على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد إلى منطقة الحليو في عجمان لتوفير احتياجات المياه للمناطق السكنية والتجارية الجديدة بمنطقة الحليو، ومشروع إنشاء محطة ضخ جديدة للمياه في مركز توزيع المياه في دبا الفجيرة لضخ المياه الى المناطق السكنية المرتفعة بمنطقة دبا الفجيرة، ومشروع إنشاء خزان مياه من الخرسانة المسلحة سعة 10 ملايين جالون في مركز توزيع المياه في دبا لزيادة السعة التخزينية للطوارئ بما يكفي لاحتياجات المنطقة بما لا يقل عن يومين.

تطوير

وأضاف محمد صالح إن المشاريع تتضمن تطوير محطة ضخ المياه في غليلة في رأس الخيمة لزيادة طاقة الضخ إلى 10 ملايين جالون يومياً وتوفير احتياجات مناطق شعم والجير ووادي شعم ووادي غليلة وباقي المناطق المرتفعة، وتوسعات شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه في منطقة أم الثعوب ومناطق التوسعات الجديدة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، إلى جانب إحلال واستبدال شبكات المياه القديمة في عجمان بمناطق النخيل والبستان لخفض الفاقد الفني ورفع كفاءة الشبكات بهذه المناطق، ومشروع إحلال واستبدال خطوط التوزيع القديمة ومد خطوط نقل جديدة في منطقة وادي شعم والظهوريين في رأس الخيمة لإحلال خطوط الأسبستوس القديمة بأخرى من البولي إيثيلين عالي كثافة وخفض الفاقد المائي وتطوير الشبكات بمناطق وادي شعم والرميلة والجير بالمناطق الشمالية من إمارة رأس الخيمة.

وأخيرا مشروع إحلال واستبدال شبكات التوزيع الداخلية بمنطقة المدام ومليحة والشعبيات المجاورة لها وتمديد شبكات توزيع جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة لتوصيل مياه التحلية الى المستهلكين بهذه المناطق ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويتضمن المشروع استبدال عدادات المستهلكين القديمة بعدادات إلكترونية لتقليل الفاقد الفني ورفع كفاءة نظام التوزيع بهذه المناطق.

المرحلة الثانية

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: إن الهيئة أنجزت مؤخراً بنجاح مشاريع مياه بقيمة 95 مليون درهم بعجمان وتضمنت هذه المشاريع إنشاء محطة ضخ المياه بمحطة الزوراء المركزية وخطوط النقل وتوزيع المياه بأقطار 800 و600 مم بمنطقة الجرف والحميدية بتكلفة 65 مليون درهم وتخدم هذه المشاريع المناطق السكنية والتجارية والصناعية بمناطق الجرف والحميدية وتم الأخذ بعين الاعتبار مشاريع وزارة الأشغال لمساكن المواطنين بمنطقة الرقايب بعجمان وكذلك التوسعات السكنية المستقبلية بمناطق الحليو والمناطق الاستثمارية على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

كما انتهت الهيئة من تنفيذ وتشغيل خطوط نقل وتوزيع المياه قطر 600 ملليمتر من الحديد المرن لتغذية مناطق النخيل والبستان والكرامة والمويهات وعجمان الصناعية والزهراء بتكلفة بلغت 30 مليون درهم.

وأوضح أن الهيئة أنجزت مشروعاً لخط نقل المياه قطر 1000 مم من الحديد المرن بمنطقة القرية بالفجيرة بطول 3.5 كيلومترات وبتكلفة 15.6 مليون درهم لإحلال خطوط نقل المياه القديمة من الأسبستوس ورفع كفاءة نظام النقل بالفجيرة. كما أنجزت الهيئة مشروعاً لتخزين المياه برأس الخيمة وتضمن المشروع إنشاء خزانين للمياه بسعة 10 ملايين جالون لكل منهما بمركز توزيع المياه الرئيسي بالبريرات وبتكلفة 35.8 مليون درهم وبدخول هذه الخزانات الي الخدمة ارتفعت السعة التخزينية للمياه بإمارة رأس الخيمة إلى 92 مليون جالون موزعة على مراكز التوزيع الرئيسة بالإمارة بما يكفي لاحتياجات رأس الخيمة من المياه لمدة أكثر من يومين حيث يبلغ الاحتياج اليومي الحالي للإمارة 41 مليون جالون.

وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ خزان بسعة 4 ملايين جالون وبتكلفة 14 مليون درهم بمنطقة المدام لتوفير احتياجات المياه بمنطقة المدام ومليحة والشعبيات التابعة لها وبنسبة إنجاز بلغت 98% ويتوقع الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية الشهر الجاري. كما يتم تنفيذ مشروع لتمديد خطوط نقل وتوزيع المياه لمناطق التوسعات السكنية الجديدة بمدينة الشيخ خليفة بالظيت برأس الخيمة ومنطقة ضاية بالرمس ويتضمن المشروع تمديد شبكات أنابيب الحديد المرن والبولي إيثيلين عالي الكثافة بإجمالي أطوال 110 كيلومترات وبتكلفة 33 مليون درهم وتتراوح أقطار الانابيب بالمشروع بين 160 و600 ملليمتر وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 45% وينتظر الانتهاء منه في أبريل 2016 ويخدم المشروع مساكن المواطنين الجديدة بالمنطقة وكذلك المشاريع الخدمية الأخرى ضمن نطاق هذه المناطق.

تعاقدات

قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن الهيئة تعاقدت مؤخراً على عدة مشاريع منها مشروع لتمديد شبكات توزيع المياه بمنطقة الجرف 20 بعجمان بإجمالي أطوال 33 كيلو مترا وبتكلفة 14 مليون درهم ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في مايو 2016. كما تم التعاقد على تنفيذ خزان مياه لخدمة التوسعات السكنية بمنطقتي الغزيمري وكدنا بالفجيرة.