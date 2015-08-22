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أحزاب موريتانية معارضة تطالب بتأجيل الحوار المقرر فى 7 سبتمبر

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أحزاب موريتانية معارضة تطالب بتأجيل الحوار المقرر فى 7 سبتمبر أحزاب موريتانية معارضة تطالب بتأجيل الحوار المقرر فى 7 سبتمبر
دعا ائتلاف حزبى موريتانى معارض إلى تأجيل الحوار الذى كان مقررا إطلاقه فى السابع سبتمبر المقبل.

وأكدت أحزاب "المعاهدة من أجل التناوب السلمى"، التى تضم حزب التحالف الشعبى التقدمى الناصرى وحزب الصواب البعثى وحزب الوئام، فى بيان اليوم، على الدعوة للحوار التى وجهتها لهم الحكومة بضرورة تأجيل هذه الجلسات المحضرة للحوار فى انتظار تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأكدت الأحزاب، فى البيان الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أنها ستسعى للتقريب بين الأطراف من أجل الاتفاق على أجندة متفق عليها بخصوص الحوار.

وكان ائتلاف معارض أخر يضم 11 حزبا سياسيا بزعامة أحمد ولد داداة قد رفض دعوة الحوار التى وجهتها له الحكومة.

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مصر 365

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