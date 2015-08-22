الرئيس السودانى: نزاعات دارفور وكردفان والنيل الأزرق ستنتهى فى 2016

قال الرئيس السودانى عمر البشير الجمعة غداة اعلانه استعداده لهدنة مع المتمردين لمدة شهرين، ان النزاعات فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ستنتهى فى 2016.

واكد البشير وهو يتحدث فى اجتماع مجلس شورى حزبه (المؤتمر الوطنى"، "قرارنا فى سنة 2016 نهاية التمرد والمشاكل الامنية فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وتقاتل السلطات السودانية متمردى دارفور منذ 2003 وأيضا تمرد جيش التحرير الشعبى شمال فى جنوب كردفان والنيل الازرق منذ 2011.

وأضاف البشير "التمرد فى دارفور انتهى وتبقت مجموعات قليلة موجودة فى دولة جنوب السودان ونحن منتظرينهم وهناك مجموعات تقاتل كمرتزقة فى ليبيا وايضا نحن منتظرينهم".