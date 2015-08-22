هشام العامرى: اللوائح تضمن حضور جماهير الأهلى مواجهة الترجى

رفض هشام العامرى، عضو مجلس إداة الأهلى، الحديث عن إمكانية منع جمهور الفريق من حضور مباراته غدًا أمام الترجى التونسى على استاد رادس، فى إطار الجولة الخامسة بالكونفدرالية الأفريقية، قائلا:" هناك لوائح منظمة للحضور الجماهير للمباريات ويطبقها الكاف على الجميع".

كان عدد من المناوشات وقعت بين جماهير الأهلى التى حضرت مران اليوم مع الأمن التونسى دفعت الأخير لتوعدهم بعدم حضور اللقاء المهم غدا.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الكورة مع الحياة" الذى يقدمه الإعلامى حازم إمام على قناة الحياة، أن الجمهور الذى حضر إلى تونس لمؤزارة الفريق الأحمر فى مواجهته أمام الترجى سيحضر اللقاء غدا بشكل مؤكد.

وأشار العامرى إلى أن المناوشات التى وقعت اليوم بين الجماهير والأمن التونسى لن تؤثر على إمكانية حضور جماهير الأحمر، قائلا:" تفصلنا عن المباراة 24 ساعة، وسنرى هل جماهير ستحضر اللقاء أم لا".

- الأمن التونسى يتوعد جماهير الأهلى بمنعهم من حضور مباراة الترجى