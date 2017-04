بالصور.. تصفح متضررى حرب الخليج والحوالات يتسبب فى عطل موقع القوى العاملة

أصيب قسم "خدمات" موقع وزارة القوى العالمة والهجرة، على شبكة الإنترنت، بعطل مفاجئ أمس الجمعة، بسبب زيادة الإقبال على البحث عن أسماء المستفيدين من حرب الخليج وأسماء المستفيدين من الحوالات الصفراء.

ولوحظ ظهور عبارة موحدة فى كل القسمين تحديدا دونما أقسام الموقع وهى "URL unavailable" وتحتها عبارة "please contact administration team if you think it’s an error"، وعند الضغط على عبارة لتفادى المشكلة الفنية "click here"، يتم تحويل المتصفح للصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

كانت الوزارة أصدرت بيان صباح اليوم الجمعة، قالت فيه ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن إجمالى المستحقات والمعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بالعراق منذ حرب الخليج 1990 تقدر بـ60 مليون دولار، لنحو 1500 مستفيد بالقطاعين الخاص والحكومى، وأنه بالنسبة للحوالات الصفراء فقد تم ورد من الجانب العراقى 408 ملايين و37 دولارا صرفت لـ637 ألف مستفيد، وغطت الفترة من أول مايو 1989 حتى 30 يونيو 1990، وسيتم بحث الفوائد المستحقة على هذه الحوالات نتيجة تأخير صرف المبلغ. وكشفت أنه بالنسبة لتعويضات حرب الخليج يوجد لدى الوزارة 3672 شيك تعويضات تبحث عن أصحابها وأسمائهم موجودة بموقع الوزارة بشبكة المعلومات.

>من جانبه، برر هيثم سعد الدين المتحدث باسم الوزارة، لـ"اليوم السابع"، العطل بأنه أمر وارد فى عالم التكنولوجيا ويحدث لكل المواقع بسبب زيادة الزيارات على قسم معين أو عدد من الأقسام داخل الموقع الالكترونى وهو خارج إرادة الوزارة أو غيرها، كما أنه ليست عملية قرصنة لنه مجرد عطل فنى يتم تداركه بعد دقائق أو ربما ثوانى معدودة من تلقاء نفسه.

رابط قسم خدمات أسماء المستفيدين من حرب الخليج:

رابط قسم أسماء المستفيدين من الحوالات الصفراء:



>