أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التضامن" تستعد لإطلاق مبادراة "شنطة المدرسة" لدعم أبناء الأسر الفقيرة

Google+ Print
"التضامن" تستعد لإطلاق مبادراة "شنطة المدرسة" لدعم أبناء الأسر الفقيرة "التضامن" تستعد لإطلاق مبادراة "شنطة المدرسة" لدعم أبناء الأسر الفقيرة
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستعد لإطلاق أكثر من مبادرة لدعم الأسر الفقيرة من بينها "شنطة المدرسة" لشراء مستلزمات المدرسة لأطفال هذه الأسر وذلك خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين كباج، مدير برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبرى التى تقدم مساعدات عينية للأسر الفقيرة، وذلك بهدف توحيد هذه المساعدات واستفادة أكبر عدد ممكن منها.

وأشارت إلى أن مبادرة "شنطة المدرسة" تسعى لتوفير مستلزمات المدرسة لأبناء وبنات الأسر الفقيرة المنتشرة بمختلف المحافظات وهى "الزى المدرسى والأدوات المدرسية كالشنطة والأقلام والكراسة والكشكول"، بالإضافة لدفع مصاريف ورسوم العام الدراسى لهؤلاء الأبناء.


>- وزيرة التضامن: صرف 5 آلاف جنيه للمتضررين من تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365