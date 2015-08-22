"التضامن" تستعد لإطلاق مبادراة "شنطة المدرسة" لدعم أبناء الأسر الفقيرة

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستعد لإطلاق أكثر من مبادرة لدعم الأسر الفقيرة من بينها "شنطة المدرسة" لشراء مستلزمات المدرسة لأطفال هذه الأسر وذلك خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين كباج، مدير برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبرى التى تقدم مساعدات عينية للأسر الفقيرة، وذلك بهدف توحيد هذه المساعدات واستفادة أكبر عدد ممكن منها.

وأشارت إلى أن مبادرة "شنطة المدرسة" تسعى لتوفير مستلزمات المدرسة لأبناء وبنات الأسر الفقيرة المنتشرة بمختلف المحافظات وهى "الزى المدرسى والأدوات المدرسية كالشنطة والأقلام والكراسة والكشكول"، بالإضافة لدفع مصاريف ورسوم العام الدراسى لهؤلاء الأبناء.

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