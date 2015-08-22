اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" و آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"

تستكمل، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

استمعت المحكمة بالجلسة الماضية لشهادة "جمال يونس" كبير مضيفى شركة "مصر للطيران"، الذى يشغل أيضا منصب "نائب مدير إدارة الترحيل" بشركة مصر للطيران، عن المتهم السادس بالقضية "محمد عادل كيلانى"، الذى يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، والمتهم بتسريب الوثائق والمستندات إلى خارج مصر، وكذلك شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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