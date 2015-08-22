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الأهلي ضد الترجي من أجل رقم خاص و ' الإفريقي غير المحلي '

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الأهلي ضد الترجي من أجل رقم خاص و ' الإفريقي غير المحلي ' الأهلي ضد الترجي من أجل رقم خاص و ' الإفريقي غير المحلي '

يدخل الأهلي مواجهة الترجي يوم السبت في كأس الكونفدرالية، من أجل الظفر بتفوق خاص على الفريق التونسي لم يتحقق من قبل.

الأهلي يدخل المباراة في وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي صاحب الـ9 نقاط.

بينما بدأ الترجي في الاستفاقة أخيرا، بعد حقق فوزه الأول في المجموعة في الجولة السابقة على حساب الملعب المالي بهدف.

تصريحات فتحي مبروك المدير الفني للأهلي ونجوم الفريق الأحمر كلها أكدت، أنهم يسعون للفوز فقط أمام الترجي، من أجل ضمان التأهل لنصف النهائي.

مبروك: الأهلي واثق في نفسه قبل مواجهة الترجي

متعب: الأهلي يسعى للمركز الأول دائما

والحقيقة أن الأهلي يمتلك مواجهة سهلة نسبيا في الجولة الأخيرة أمام ضيفه الملعب المالي، وهو ما يعني أن عدم تحقيق الفوز لن يكون كارثيا للفريق الأحمر.

ولكن الفوز يحقق للأهلي رقما خاصا على حساب الترجي.

فإذا فاز الأهلي يوم السبت، سيكون الانتصار الثالث على التوالي له على حساب الترجي. وهو ما لم يتحقق من قبل.

فالأهلي فاز على الترجي 3-0 في الجولة الأولى، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين. وقبلها كان قد هزم الفريق التونسي 2-1 في نهائي رادس بدوري أبطال إفريقيا 2012.

وبشكل عام، فاز الأهلي 4 مرات من 13 مباراة جمعته بالترجي، مقابل 3 انتصارات للفريق التونسي.

أزمة محلية

يلعب الأهلي أمام الترجي بعد أيام من إعلان النادي الأحمر مقاطعة نشاطات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء موقف النادي الأحمر بعد العقوبة التي وقعها اتحاد الكرة على أحمد الشيخ المنضم حديثا للنادي، بحجة التوقيع لناديين في نفس الوقت.

ولن يلعب الأهلي أي مباراة محلية قبل يوم 17 سبتمبر المقبل، موعد مواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس .

ولكن مشواره في الكونفدرالية سيتحدد بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث يلعب أمام الترجي ثم الملعب المالي.

الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، فخرجت تقارير تزعم إقالة علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة.

وهو ما دفع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، لنفي هذه التقارير سريعا. ( اقرأ بيان الأهلي )

ولكن عبد الصادق يرى أن هذه التقارير خرجت من أصوات داخل النادي الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )

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