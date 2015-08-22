أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان السبت 22/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان السبت 22/8/2015 حظك اليوم برج الميزان السبت 22/8/2015

لبرج الميزان:


>يدفعك الإحساس العاطفى الكامن بداخلك إلى التعامل بحساسية مع كل الأمور المشتركة بينك وبين الشريك، تشعر اليوم أن الأجواء متوترة بينك وبين كل الأشخاص المحيطين بك، أنت تحتاج إلى الصبر من أجل تحقيق ما ترغب فى تحقيقه، على الرغم من شعورك بأنك مقيد ومحدود فى الحياة المهنية، يحتاج جسمك اليوم إلى مزيد من الطاقة لتتمكن من القيام بكل المهام اليوم.

توقعات علماء الفلك


>تصل اليوم حالتك العاطفية إلى قمتها وتشعر بأنك قادر على التعبير عن مشاعرك بكل سهولة، احرص اليوم على مشاهدة لحظة شروق الشمس واستمتع بمنظرها الخلاب واهتم بكل التفاصيل الجمالية الصغيرة حتى تشعر بحالة من الرومانسية التى تساعدك على تحسين العلاقة مع الحبيب.

قد يعرض عليك أحد الأصدقاء اليوم فرصة عمل جديدة، استعد لها واحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، أنت تتمتع بالقلب الطيب والابتسامة الدافئة الجميلة التى تجذب الآخرين إليك وتقرب منك كل المحيطين بك، وربما يحدث بينك وبين أحد أقربائك موقفا يتعلم منه درسا لن ينساه طوال حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى