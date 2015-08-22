حظك اليوم برج الميزان السبت 22/8/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك

>يدفعك الإحساس العاطفى الكامن بداخلك إلى التعامل بحساسية مع كل الأمور المشتركة بينك وبين الشريك، تشعر اليوم أن الأجواء متوترة بينك وبين كل الأشخاص المحيطين بك، أنت تحتاج إلى الصبر من أجل تحقيق ما ترغب فى تحقيقه، على الرغم من شعورك بأنك مقيد ومحدود فى الحياة المهنية، يحتاج جسمك اليوم إلى مزيد من الطاقة لتتمكن من القيام بكل المهام اليوم.>تصل اليوم حالتك العاطفية إلى قمتها وتشعر بأنك قادر على التعبير عن مشاعرك بكل سهولة، احرص اليوم على مشاهدة لحظة شروق الشمس واستمتع بمنظرها الخلاب واهتم بكل التفاصيل الجمالية الصغيرة حتى تشعر بحالة من الرومانسية التى تساعدك على تحسين العلاقة مع الحبيب.

قد يعرض عليك أحد الأصدقاء اليوم فرصة عمل جديدة، استعد لها واحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، أنت تتمتع بالقلب الطيب والابتسامة الدافئة الجميلة التى تجذب الآخرين إليك وتقرب منك كل المحيطين بك، وربما يحدث بينك وبين أحد أقربائك موقفا يتعلم منه درسا لن ينساه طوال حياته.