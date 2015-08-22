حظك اليوم برج الحوت السبت 22/8/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك

>حاول اليوم السيطرة على أعصابك لتتجنب الوقوع فى أخطاء تسبب لك المشكلات فى المجال المهنى، يجب أن تتحكم فى حالتك المزاجية لتكون قادرًا على ضبط انفعالاتك، واحرص على إيجاد الحلول السريعة التى تعود عليك بالنتائج الإيجابية، تزول الخلافات بينك وبين الشريك تدريجيًا وتصبح لديك القدرة على طرح أفكارك وشرح وجهة نظرك للتخلص من التوتر الذى يسود العلاقة.>تتمكن اليوم من إنجاز كافة الأعمال فى وقت قصير مما يثير دهشة الزملاء، إلى جانب قدرتك على القيام بالمزيد من الأعمال الإضافية الأخرى فى وقت الفراغ، يطلب منك بعض الأشخاص المساعدة ولكنك ربما ترفض هذا الأمر لأسباب غامضة خاصة بك، ولكن من أمامك لن يقبل تلك الأسباب مهما كانت مبرراتك، فاحذر من ردود الأفعال.

تخطط اليوم لقضاء وقت رومانسى مع الحبيب فى أحد الأماكن الهادئة بعيدا عن ضغوط وضوضاء العمل، ولترتاح بعض الوقت من مشاغل الحياة المتواصلة، فى أثناء الرحلة مع الحبيب تناقشا معا بعض القضايا التى تخص حياتكما العاطفية، وتجدا الحلول السريعة والبسيطة لبعض الخلافات الصغيرة التى كانت قائمة بينكما.