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حظك اليوم برج الأسد السبت 22/8/2015

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حظك اليوم برج الأسد السبت 22/8/2015 حظك اليوم برج الأسد السبت 22/8/2015

لبرج الأسد:


>تتصدر القضايا التى تتعلق بالعمل المهنى يومك، فيما تنتظر الأمور الأخرى اهتمامك فى وقت لاحق، ولكن لا تهمل اصدقائك وأفراد عائلتك فهم من يقدمون لك الدعم المتواصل، استمر فى الحفاظ على استقرار العلاقة مع الشريك ولا تكترث لكلام الاخرين فلن يقدم او يؤخر شيئا.

توقعات علماء الفلك


>تختلف اليوم مع فريق العمل بشأن تنفيذ إحدى المهام بطريقة لا تعلمها أنت، احترم وجهة نظرهم ولكن لا تقوم بالاشتراك معهم فى ذلك الأمر حتى لا تتورط فى أمور لا تعرفها، لا ترغم نفسك على فعل أى شىء لا تريده أو لا تحبه، حافظ على ثقتك بنفسك حتى تزداد ثقة الآخرين بك.

أنت تحتاج إلى الحصول على قسط من الراحة ليكون بمثابة دفعة معنوية داعمة لك، حيث تساعدك الراحة على التخلص من ضغوط العمل وتمنحك تحسن الحالة النفسية، لتتمكن من مواصلة العمل بشكل جيد، قبل الإقدام على أى خطوة ضع احتمالات النجاح والفشل فيها حتى تتمكن من تنفيذها بالشكل المناسب، دون خسائر أو على الأقل أبسطها.
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مصر 365

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