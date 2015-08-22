حظك اليوم برج الحمل السبت 22/8/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك

>تشعر اليوم بالاحتياج إلى المحبة والوئام مع المحيطين بك، إلى جانب حاجتك إلى الجمال من حولك، تقوم اليوم بالعديد من الأمور التى تنشر البهجة والسعادة فى حياتك العائلية فالثقة والانسجام الداخلى يسودان الأجواء الخاصة بك اليوم، حاول ألا تتجاهل الالتزامات العاطفية حتى إذا سببت لك بعض الإرهاق.>حاول اليوم أن تستمر فى الحفاظ على كرامتك ولا تسمح بقبول الإهانة من أى شخص آخر حتى لا يقلل من شأنك، قد يشكك البعض فى قدراتك فحاول ألا تمنحهم الفرصة لذلك، كن واثقا من نفسك ومن أفعالك واحرص على الالتزام بالوعود التى تعد بها الآخرين حتى تكسب ثقتهم، استغل كل الطاقة الموجودة بداخلك فى انجاز المزيد من المهام فى العمل لتساعدك على زيادة الارباح، ولكن لابد من أخذ فترة من الراحة على مدار اليوم.

تتمكن اليوم من المضى قدما فى المشروعات التى تشارك فيها بعض رجال الأعمال، لديك القدرة على اثبات كفاءتك فى مجال العمل الخاص وسوف تجنى ثمار ما تبذله من جهود قريبا، ربما تشعر ببعض التعب اليوم نتيجة الانهماك فى العمل المتواصل، احصل على الراحة حتى تتمكن من الحفاظ على استقرار الحالة الصحية.