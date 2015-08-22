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حظك اليوم برج السرطان السبت 22/8/2015

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حظك اليوم برج السرطان السبت 22/8/2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 22/8/2015

لبرج السرطان:


>استمر فى إعطاء الأفكار البناءة فى مجال العمل والتى تساعدك على كسب ثقة المديرين والوصول إلى مكانة مرموقة فى أعينهم ولكن احرص على لعب أوراقك بالشكل الصحيح حتى تتمكن من الحفاظ على سير العمل بالمستوى الحالى، وما ستبذله من جهد سيحقق لك المفاجآت والنتائج المفرحة.

توقعات علماء الفلك


>ربما تشعر اليوم بعدم القدرة على التكيف مع الأحوال وتتناقض نظرتك للأمور التى تجرى من حولك اليوم، وربما تشعر فى بعض الأحيان أنك منعزل عن من تعيش معهم، تضغط عليك تراكمات العمل وتشعر أنك غير قادر على إنجازها وأن الوقت ضيق جدا أما تلك المهام المطلوبة منك، احرص على التركيز والالتزام بالصبر وسوف تتمكن من الانتهاء منها فى الوقت المطلوب، فأنت قادر على تحقيق ذلك بخبرتك وذكائك.

ينتابك الشعور بتحسن الحالة الصحية إذا ما استطعت تنظيم وقتك وتوزيع جهدك وطاقتك على الأعمال التى كلفت بها، ومن الناحية العاطفية حاول أن تكون نقاشات الحبيب معك فى موضع تقدير وابحث معه عن الأسباب التى تسبب لكما القلق والتوتر فى العلاقة، لتتمكنا من التخلص منها واستعادة الهدوء والراحة.
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مصر 365

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