حظك اليوم لجميع الأبراج السبت 22/8/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك

>تتصدر القضايا التى تتعلق بالعمل المهنى يومك، فيما تنتظر الأمور الأخرى اهتمامك فى وقت لاحق، ولكن لا تهمل اصدقائك وأفراد عائلتك فهم من يقدمون لك الدعم المتواصل، استمر فى الحفاظ على استقرار العلاقة مع الشريك ولا تكترث لكلام الاخرين فلن يقدم او يؤخر شيئا.>تختلف اليوم مع فريق العمل بشأن تنفيذ إحدى المهام بطريقة لا تعلمها أنت، احترم وجهة نظرهم ولكن لا تقوم بالاشتراك معهم فى ذلك الأمر حتى لا تتورط فى أمور لا تعرفها، لا ترغم نفسك على فعل أى شىء لا تريده أو لا تحبه، حافظ على ثقتك بنفسك حتى تزداد ثقة الآخرين بك.

أنت تحتاج إلى الحصول على قسط من الراحة ليكون بمثابة دفعة معنوية داعمة لك، حيث تساعدك الراحة على التخلص من ضغوط العمل وتمنحك تحسن الحالة النفسية، لتتمكن من مواصلة العمل بشكل جيد، قبل الإقدام على أى خطوة ضع احتمالات النجاح والفشل فيها حتى تتمكن من تنفيذها بالشكل المناسب، دون خسائر أو على الأقل أبسطها.

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك

>تواردك اليوم بعض الذكريات والأفكار والأحاديث عن الماضى وتتذكر بعض الشخصيات منه وتشعر تجاههم بالحنين، لا تنسى نفسك مع ذكريات الماضى حتى تتمكن من الحفاظ على ما فى يدك الآن، ادخل اليوم فى مناقشات مع الزملاء فى مجال العمل حتى تتبادل معهم الاستفادة وتحصل على المعلومات الجديدة.>عبر عن أفكارك اليوم بالطريقة التى تناسب من تتحدث معهم فقد يستقبلها أحد الأشخاص بطريقة ما غير إيجابية، اشرح وجهة نظرك بسلاسة حتى يتفهمها الآخرون، فالأفعال الهادئة والتى تدرس جيدا قبل القيام بها خير من الأفعال المندفعة والمتهورة التى تحدث فجأة، وإذا كنت تفكر فى التقدم نحو الأمام لابد أن تدرس كل خطوة تخطوها وتفكر بها جيدا من كافة الجوانب حتى تقلل من احتمالات الإخفاق.

قد تحدث لك اليوم بعض المواقف غير المتوقعة التى قد تسبب لك فقدان التوازن، تستغرق بعض الوقت فى إعادة الامور إلى نصابها، ولكنك تتمكن من مواصلة السير فى الاتجاه السليم، ولا تترك الفرصة للخصوم أن يتمكنوا من اللحاق بك أو التغلب عليك.

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك

>أنت اليوم تشعر بالتفاؤل لانك تحصل على مزيد من الفرص التى تساعدك على تنفيذ الأعمال الموكلة إليك من مديرين العمل بشكل متميز، هذا الأمر يدفعك إلى ترقية ما فى العمل مما يعود عليك بالمكاسب المالية، تمتلك اليوم الحماسة التى تمنحك مزيدا من الثقة بالنفس، العلاقات الاجتماعية والشخصية تسير بتناغم وسلاسة.>تشعر اليوم بحالة من تشتت الأفكار على الرغم من أن من حولك يرون أنك الأفضل بفضل الجهود التى تبذلها من أجل إنجاز المهام، تحتاج اليوم إلى قسط من الراحة، فاحرص على زيارة أحد الشواطئ واستمتع بفترة من الاستجمام بالقرب من المياه، ربما تمر بك بعض المواقف اليوم تجعلك تتفهم حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون معك فى مختلف المجالات.

تستمر اليوم فى أداء الواجبات المطلوبة منك، لتتفادى لوم الآخرين نتيجة ظهور بعض النتائج السلبية، ربما سيطرت عليك منذ فترة حالة من الحنين إلى الماضى تتخلص منها اليوم، استمتع بهواياتك المفضلة واحرص على ممارسة التمرينات الرياضية التى تمنحك القوة والنشاط وتساعدك على التركيز والتخلص من الكسل.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك

>تحتاج اليوم إلى أن تنتبه إلى الأجواء من حولك، وخاصة أنك تنتظر فى هذه الفترة الحصول على فرصة لا تعوض، حاول أن تقلل من كلامك مع أفراد العائلة أو الأصدقاء واستفد من وقت الفراغ فى الاستعداد للمشروع الجديد وتجهيز الأفكار الخاصة به، قد لا تكون مجهزًا عاطفيًا اليوم فحاول ألا تفتعل المشكلات مع الشريك واترك الأمور كما هى حتى لا تسوء أكثر.>قد لا تمتلك القدرة اليوم على العمل وإنجاز بعض المهام المطلوبة وتشعر بالإرهاق الشديد، اطلب من أحد الزملاء أن يتولى مسئولية تلك المهام كما تساندهم وقت حاجتهم إليك، قد يكون السبب فى عدم القدرة على العمل هو شعورك بحالة من الضيق النفسى والأرق، فما عليك إلا الخلود للنوم والحصول على القسط الكافى من الراحة.

تجد نفسك لا تعرف الحل للخروج من تلك الحالة، ولكن مع مرور الوقت سوف تتحسن الأمور تلقائيا وعندها يمكنك الاستمرار فى العمل والسعى نحو تحقيق الأهداف التى طالما حلمت بها.

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك

>تشعر اليوم بالاحتياج إلى المحبة والوئام مع المحيطين بك، إلى جانب حاجتك إلى الجمال من حولك، تقوم اليوم بالعديد من الأمور التى تنشر البهجة والسعادة فى حياتك العائلية فالثقة والانسجام الداخلى يسودان الأجواء الخاصة بك اليوم، حاول ألا تتجاهل الالتزامات العاطفية حتى إذا سببت لك بعض الإرهاق.>حاول اليوم أن تستمر فى الحفاظ على كرامتك ولا تسمح بقبول الإهانة من أى شخص آخر حتى لا يقلل من شأنك، قد يشكك البعض فى قدراتك فحاول ألا تمنحهم الفرصة لذلك، كن واثقا من نفسك ومن أفعالك واحرص على الالتزام بالوعود التى تعد بها الآخرين حتى تكسب ثقتهم، استغل كل الطاقة الموجودة بداخلك فى انجاز المزيد من المهام فى العمل لتساعدك على زيادة الارباح، ولكن لابد من أخذ فترة من الراحة على مدار اليوم.

تتمكن اليوم من المضى قدما فى المشروعات التى تشارك فيها بعض رجال الأعمال، لديك القدرة على اثبات كفاءتك فى مجال العمل الخاص وسوف تجنى ثمار ما تبذله من جهود قريبا، ربما تشعر ببعض التعب اليوم نتيجة الانهماك فى العمل المتواصل، احصل على الراحة حتى تتمكن من الحفاظ على استقرار الحالة الصحية.

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك

>حاول اليوم السيطرة على أعصابك لتتجنب الوقوع فى أخطاء تسبب لك المشكلات فى المجال المهنى، يجب أن تتحكم فى حالتك المزاجية لتكون قادرًا على ضبط انفعالاتك، واحرص على إيجاد الحلول السريعة التى تعود عليك بالنتائج الإيجابية، تزول الخلافات بينك وبين الشريك تدريجيًا وتصبح لديك القدرة على طرح أفكارك وشرح وجهة نظرك للتخلص من التوتر الذى يسود العلاقة.>تتمكن اليوم من إنجاز كافة الأعمال فى وقت قصير مما يثير دهشة الزملاء، إلى جانب قدرتك على القيام بالمزيد من الأعمال الإضافية الأخرى فى وقت الفراغ، يطلب منك بعض الأشخاص المساعدة ولكنك ربما ترفض هذا الأمر لأسباب غامضة خاصة بك، ولكن من أمامك لن يقبل تلك الأسباب مهما كانت مبرراتك، فاحذر من ردود الأفعال.

تخطط اليوم لقضاء وقت رومانسى مع الحبيب فى أحد الأماكن الهادئة بعيدا عن ضغوط وضوضاء العمل، ولترتاح بعض الوقت من مشاغل الحياة المتواصلة، فى أثناء الرحلة مع الحبيب تناقشا معا بعض القضايا التى تخص حياتكما العاطفية، وتجدا الحلول السريعة والبسيطة لبعض الخلافات الصغيرة التى كانت قائمة بينكما.

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك

>تميل اليوم إلى الهدوء والموضوعية فى تعاملاتك مع الناس المحيطين بك، حاول القيام بالأمور التى تعود عليك بالنفع واستغل وقت الفراغ فى المعرفة واكتساب المزيد من المعلومات، لا تسعى إلى تحقيق المصالح الشخصية والمهنية على حساب العلاقة العاطفية مهما كانت أهميتها.>ربما تواجه بعض التغييرات غير المتوقعة فى حياتك الشخصية ينتج عنها إنفاق الكثير من الأموال لإرضاء الأهل والعائلة، هذا الأمر يدفعك إلى التعامل بشىء من العصبية والانفعال مما يخلق المشكلات مع الزملاء، ربما تشعر عند الاستيقاظ من النوم بألم فى عظامك وكأنك تعرضت لضرب مبرح، ولكن ممارسة بعض التمارين الصباحية قد تساعدك على التخلص من ذلك الألم واستعادة النشاط.

تلحظ اليوم بعض التغيرات فى أفعالك بشكل مفاجئ، فربما تظن أنه من الضرورى أن تتعامل بشكل جدى مع الأشخاص، ولابد أن تشترك فى الأحداث الجارية ولا تكتفى بالاستماع أو المشاهدة من بعيد، يمكنك استغلال وقت الفراغ الخاص بك فى الأمور المفيدة كأن تخطط للبدء فى أحد المشروعات الصغيرة بمشاركة أحد الأصدقاء للحصول على مزيد من الأرباح وتحسين حالتك المادية.

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك

>استمر فى إعطاء الأفكار البناءة فى مجال العمل والتى تساعدك على كسب ثقة المديرين والوصول إلى مكانة مرموقة فى أعينهم ولكن احرص على لعب أوراقك بالشكل الصحيح حتى تتمكن من الحفاظ على سير العمل بالمستوى الحالى، وما ستبذله من جهد سيحقق لك المفاجآت والنتائج المفرحة.>ربما تشعر اليوم بعدم القدرة على التكيف مع الأحوال وتتناقض نظرتك للأمور التى تجرى من حولك اليوم، وربما تشعر فى بعض الأحيان أنك منعزل عن من تعيش معهم، تضغط عليك تراكمات العمل وتشعر أنك غير قادر على إنجازها وأن الوقت ضيق جدا أما تلك المهام المطلوبة منك، احرص على التركيز والالتزام بالصبر وسوف تتمكن من الانتهاء منها فى الوقت المطلوب، فأنت قادر على تحقيق ذلك بخبرتك وذكائك.

ينتابك الشعور بتحسن الحالة الصحية إذا ما استطعت تنظيم وقتك وتوزيع جهدك وطاقتك على الأعمال التى كلفت بها، ومن الناحية العاطفية حاول أن تكون نقاشات الحبيب معك فى موضع تقدير وابحث معه عن الأسباب التى تسبب لكما القلق والتوتر فى العلاقة، لتتمكنا من التخلص منها واستعادة الهدوء والراحة.

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

>ربما تتلقى اليوم دعوة حضور إلى إحدى الحفلات أو الأحداث المهمة، احرص على الاستفادة من هذا الحدث بالتعرف على شخصيات جديدة والتواصل معها، قد تنجح فى إبرام بعض العقود التى تتحدث عن مشروعات جديدة، قد يعوضك اهتمام أفراد عائلتك بك عن افتقادك للحبيب القديم.>احرص على ألا تتدخل فى شئون الآخرين وامنحهم الحرية الكاملة فى التصرف بما يخصهم، أنت لست مضطرًا للقيام بحل مشكلات العالم وحدك، افعل ما تحتاج إليه فقط وانتظر المكافآت فى الوقت المحدد لها، ربما تقوم ببعض الخطوات التى لا يتوقعها أحد ولكنها ستبهر كل من حولك.

تحتاج اليوم إلى بعض المعلومات وتسأل كل من حولك حتى تحصل على ما تريد، لا تنتظر أن تأتى إليك الفرص التى تريدها، بل ابحث عنها بنفسك واثبت للجميع ممن حولك أنك شخص ناجح ومكافح من أجل أفعالك وتسعى إلى التقدم والنجاح، لا تكتفى بالكلام فقط حتى لا تقفد الثقة من الشركاء.

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك

>تشعر اليوم بحالة سلبية فى مجال العمل مع الإحساس بعدم القدرة على تنفيذ المهام، ولكنك لن تستسلم لهذا الشعور فأنت غير راضٍ عن الوضع الحالى الخاص بك فى الحياة المهنية، لا تحاول أن تفعل شيئًا فوق العادة من أجل الوصول إلى النجاح، لأنه لن يتحقق قبل الأوان المحدد له.>تبدأ اليوم الرحلة التسويقية التى كنت تخطط لها منذ فترة طويلة، هذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والرضا، ولكنه يتطلب أن تكون حكيما فى أفعالك وتصرفاتك، وعلى الجانب العاطفى ربما تركن إلى الوحدة ولا ترغب فى التواصل مع الحبيب، ولكن هذا الشعور لن يستمر طويلا فسوف ينتهى بانتهاء اليوم.

تحرص اليوم على الاتصال ببعض الأصدقاء الذين لم تقابلهم منذ فترة، فهناك أشخاص ما يتشوقون إلى سماع صوتك، فما عليك إلا أن تفاجئهم بمشاعرك غير المتوقعة، لابد أن تعتمد على نفسك وتقتنع بوجهة نظرك فى الأمور الخاصة بك، ولا تعطى الفرصة للآخرين بتغيير خططك المستقبلية كما يحلو لهم.

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك

>تتمتع اليوم بالقدرة على التعبير عن أفكارك بشكل جيد، هذا الأمر يساعدك على الاستفادة ويدفعك إلى التحدى من أجل الوصول إلى أهدافك ففى البدء قم بتحديد خطواتك المستقبلية، ربما تعانى اليوم من انتكاسة عاطفية ولكن قوة الإرادة تدفعك إلى التخلص من تلك المشكلات والعودة إلى طبيعة العلاقة.>يجب أن تبدأ اليوم بتطبيق المبادئ التى تعلمتها والتزمت بتنفيذها منذ الصغر، واحرص على أن تمنح الفرصة كاملة لمن أمامك ولا تغلق الباب فى وجه أحد، فقد تحتاج إلى هذا الشخص فى يوم من الأيام تحتاج فيه إلى المساعدة، ولا تحكم على أى شخص تقابله جديدًا من النظرة الأولى، ولكن خذ الوقت الكافى لتتعرف على حقيقتهم الكاملة وتعرف كل ما يدور حول شخصيتهم.

يجب عليك أن تكون أكثر ثقة فى التعامل مع الآخرين وأن تسعى إلى الصدارة فى كافة المجالات التى تشترك بها، اليوم تجد الفرصة المناسبة التى تساعدك على فض النزاع القائم بينك وبين الحبيب، حالتك الصحية اليوم تميل إلى التدهور فاحرص على استشارة الطبيب الخاص بك قبل أن تسوء حالتك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك

>يدفعك الإحساس العاطفى الكامن بداخلك إلى التعامل بحساسية مع كل الأمور المشتركة بينك وبين الشريك، تشعر اليوم أن الأجواء متوترة بينك وبين كل الأشخاص المحيطين بك، أنت تحتاج إلى الصبر من أجل تحقيق ما ترغب فى تحقيقه، على الرغم من شعورك بأنك مقيد ومحدود فى الحياة المهنية، يحتاج جسمك اليوم إلى مزيد من الطاقة لتتمكن من القيام بكل المهام اليوم.>تصل اليوم حالتك العاطفية إلى قمتها وتشعر بأنك قادر على التعبير عن مشاعرك بكل سهولة، احرص اليوم على مشاهدة لحظة شروق الشمس واستمتع بمنظرها الخلاب واهتم بكل التفاصيل الجمالية الصغيرة حتى تشعر بحالة من الرومانسية التى تساعدك على تحسين العلاقة مع الحبيب.

قد يعرض عليك أحد الأصدقاء اليوم فرصة عمل جديدة، استعد لها واحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، أنت تتمتع بالقلب الطيب والابتسامة الدافئة الجميلة التى تجذب الآخرين إليك وتقرب منك كل المحيطين بك، وربما يحدث بينك وبين أحد أقربائك موقفا يتعلم منه درسا لن ينساه طوال حياته.