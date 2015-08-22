حظك اليوم برج الجدى السبت 22/8/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك

>أنت اليوم تشعر بالتفاؤل لانك تحصل على مزيد من الفرص التى تساعدك على تنفيذ الأعمال الموكلة إليك من مديرين العمل بشكل متميز، هذا الأمر يدفعك إلى ترقية ما فى العمل مما يعود عليك بالمكاسب المالية، تمتلك اليوم الحماسة التى تمنحك مزيدا من الثقة بالنفس، العلاقات الاجتماعية والشخصية تسير بتناغم وسلاسة.>تشعر اليوم بحالة من تشتت الأفكار على الرغم من أن من حولك يرون أنك الأفضل بفضل الجهود التى تبذلها من أجل إنجاز المهام، تحتاج اليوم إلى قسط من الراحة، فاحرص على زيارة أحد الشواطئ واستمتع بفترة من الاستجمام بالقرب من المياه، ربما تمر بك بعض المواقف اليوم تجعلك تتفهم حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون معك فى مختلف المجالات.

تستمر اليوم فى أداء الواجبات المطلوبة منك، لتتفادى لوم الآخرين نتيجة ظهور بعض النتائج السلبية، ربما سيطرت عليك منذ فترة حالة من الحنين إلى الماضى تتخلص منها اليوم، استمتع بهواياتك المفضلة واحرص على ممارسة التمرينات الرياضية التى تمنحك القوة والنشاط وتساعدك على التركيز والتخلص من الكسل.