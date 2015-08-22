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بالصورة: كيف حضرت الأميرة ديانا في حفل تعميد حفيدتها تشارلوت؟

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الجمعة 21-08-2015 18:38

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأميرة Diana، وهي تنظر إلى حفيدتها الأميرة Charlotte في حفل تعميدها، أثناء حملها من قبل دوقة كمبردج Kate Middleton.
وحظيت الصورة بإعجاب عدد هائل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحترافية المستخدمة في تصميم بوساطة برنامج "فوتوشوب"، حتى أنه يصعب التصديق بأنها مركّبة لولا أنّ الأميرة متوفاة منذ زمن.
وتعود صورة الأميرة Diana المستخدمة في التعديل لعام 1997، عندما التقت الأم تيريزا وانحنت احتراماً لها.
يُذكر أنّ الأميرة Diana توفيت في 31 أغسطس، في عام 1997، بحادث سير، ما أدّى يومها إلى حزن شعبيّ شديد في بريطانيا.

 

بالفيديو: الأميرة ديانا في لقطات نادرة مع الأمير ويليام في حديقة القصر

 

 

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