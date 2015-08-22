بالصّور...مكسيم خليل يطالب بإيقاف القتل في سوريا

دمشق-أروى الباشا

عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن سخطه الشديد لما يجري من قتل يومي في سوريا، وأطلق دعوة من أجل وقف القتل قي بلده.

ونشر عبر صفحته الخاصة على "انستغرام" صورة له وهو يرتــــدي قمـــيصاً كتب عليه "أوقفوا القتل في سوريا"، وكتب "أوقفوا هذا الجنون.. أوقفوا قتل السوريين.. أوقفوا نزيف دمائنا، وقود معامل سلاحكم.. وقود مصالحكم الهستيرية.. وقود كراسيكم التي يأكلها الصدأ .. وقود وطنيتكم العنصرية.. وإنسانيتكم المتطرفة".

وأضاف خليل "إلى كلّ شعوب العالم.. إلى ما تبقى من إنسانية على هذا الكوكب.. أوقفوا دماء المصالح وليحيَى الشعب السوري، أعيدوا إعمار الانسانية في أرواحكم.. قبل بلادنا ..قبل أوطانن، أعيدوا للإنسانية حقوقها.. بعيداً عن الطائفية.. والمذهبية والعشائرية.. بعيداً عن الإستبداد.. عن الجهاد.. عن المقاومة.. بعيداً عن إمبريالية.. عن اشتراكية..عن ديكتاتورية".

وختم خليل "أعيدوا إعمار البشر قبل الحجر.. ولتذهبوا محمّلين بكذبكم .. وصفقاتكم .. وجبنكم.. الى الجحيم..فكلهّم سوريون.. كلهم سوريون..كلهم سوريون".

يشار إلى أنّ الفنان مكسيم خليل كان من أوائل الفنانين الذين عبّروا عن موقفهم السياسي مما يجري في البلاد، ووقف مع الثّورة السورية، ولم يتردّد بزيارة مخيّمات اللاجئين وتقديم الدّعم اللازم والمساهمة بجمع المساعدات هو وزوجته الفنانة سوسن أرشيد.