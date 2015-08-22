ننشر حركة ضباط الشرطة لمديرية أمن الإسماعيلية

اعتمد اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة بالمديرية وشهدت الحركة تغييرا كبيرا فى مأمورى المراكز والأقسام، حيث تم الاستغناء عن البعض وتم تصعيد البعض منهم.

بينما تم نقل بعضهم إلى مراكز وأقسام أخرى كما تضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء مباحث الأقسام والمراكز إلى الأمن العام وتم تعيين بدلاء لهم من الشباب القادر على العطاء.

وشملت الحركة تعيين العميد منير الشحات مأمورا لقسم ثان الإسماعيلية والعميد محمد سلطان مأموراً لمركز القنطرة غرب والعميد على محمد مأمورا لقسم أول الإسماعيلية والعقيد هشام طايل مأمورا لمركز القنطرة شرق والعقيد محمد إبراهيم مأمورا لمركز فايد والعقيد إبراهيم صدقى مأمور مركز الإسماعيلية والعقيد مجدى إمام مأمور مركز التل والعقيد شريف وجيه مامورا لقسم ثالث الإسماعيلية والعقيد إيهاب مصطفى رئيسا لمباحث الأموال العامة والعقيد ولاء رضوان رئيسا لمباحث التموين والعقيد وائل زكى رئيسا لمباحث الاداب والمقدم أحمد حماد رئيسا لمباحث المخدرات والمقدم محمد قنديل رئيسا لقسم التحريات والعقيد محمد طلعت رئيسا لفرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والعقيد ياسرعبد الرحيم رئيسا لفرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية .

كما شملت الحركة تعيين الرواد أحمد الصغير رئيسا لمباحث قسم ثالث ومحمد جميل لقسم ثان ومحمود رحيل رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية وأحمد الشناوى رئيسا لمباحث قسم أول واليمن وهبة رئيسا لمباحث المرور وأحمدعبد الله رئيسا لمباحث مركز فايد ومحمود حسن رئيسا لمباحث مركز القصاصين وفهمى عبد الصمد رئيسا لمباحث التل الكبير ومحمد ثروت رئيسا لمباحث القنطرة غرب.