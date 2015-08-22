هندسة طنطا تناقش رسالة ماجستير عن قضية تلوث البحيرات

تناقش المهندسة ولاء عصر المعيدة بقسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة طنطا اليوم السبت رسالة الماجستير الخاصة بها بعنوان "نمذجة جودة المياه للأنهار والبحيرات" Water Quality Modeling for Rivers and Lakes" بقاعة السيمنار بمبنى مدنى فى كلية هندسة طنطا.

وتتكون لجنه الإشراف من كل من الدكتورة باكيناز زيدان أستاذ الموارد المائية والدكتور، محمد الشيمى المدرس بالقسم.

وتتكون لجنه الحكم والمناقشة من كل من الدكتور أحمد على حسن أستاذ الهيدرولوجيا البيئية بهندسة عين شمس، والدكتور عبد العظيم محمد نجم أستاذ الهيدروليكا بالجامعة المصرية اليابانية، والدكتورة باكيناز زيدان أستاذ الموارد المائية بهندسة طنطا عن لجنه الإشراف.

وقالت الدكتورة باكيناز زيدان المشرف الرئيسى على الرسالة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذه الدراسة تتناول تقييم ومقترح تحسين نوعية مياه بحيرة البرلس لما لها من أهمية اقتصادية وبيئية هامة للدولة، وبخاصة بعد ما أثير عن تدهور الوضع البيئى للبحيرة.

وأضافت لتحقيق أهداف البحث تم عمل دراسة تشتمل على مصادر التلوث والمشاكل الناجمة عنها لبحيرة البرلس مصر.

وقد تم استخدام نموذج رياضى "MIKE 21" لتمثيل بحيرة البرلس ووضع البيانات الخاصة بها من إحداثيات ومنسوب المياه ودرجة حرارة المياه والملوحة وخصائص جودة المياه، ومنها تم وضع إستراتيجية للتحكم فى كمية ونوعية الملوثات ودراسة سيناريوهات لتقليل التلوث.