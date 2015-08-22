ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الإسكندرية

اعتمد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مدير أمن الإسكندرية، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بجميع القطاعات بالمديرية، والتى شهدت حركة كبيرة من التنقلات.

وشملت الحركة إلحاق الرائد أحمد مليس رئيساً لمباحث قسم شرطة المنتزه أول خلفاً للمقدم محمد عزب الذى تم نقله الى مصلحة الأمن العام، والرائد خيرى نصار رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، والمقدم هانى الصياد رئيساً لمباحث قسم شرطة رمل أول، والإبقاء على الرائد ولاء والى رئيس مباحث الرمل ثان.

وجاء الرائد كريم محفوظ رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة كرموز، والرائد وائل الحيوى رئيسا لمباحث قسم شرطة مينا البصل، والرائد خالد الحسينى رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، والرائد محمود الهندى رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة الجمرك.

كما جاء الرائد محمد عز رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر خلفاً للمقدم محمد إسماعيل، والرائد هيثم نبيل رئيساً لوحدة مباحث قسم باب شرق.

وتضمنت الحركة المقدم محمد صابر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، والمقدم أحمد النحال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المنشية والمقدم محمد التهامى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة.