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وكيل التعليم بالبحيرة يتابع أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الجديد

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زار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، الدكتور ابراهيم عبد العزيز التداوى، إدارة شبراخيت التعليمية لمتابعة أعمال الصيانة، وكذلك الوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2016.

وقام بزيارة العديد من المدارس التابعة للإدارة منها مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين وكذلك مدرسة شبراخيت الابتدائية، ومنح مدير المدرسة محمد أنور النكلاوى، شهادة تقدير، وذلك تقديرًا لجهوده فى أعمال الصيانة ونظافة المدرسة.

كما قام بزيارة مدرسة الاعدادية بشبراخيت، ورأى فيها عدم قيام إدارة المدرسة بتنفيذ الأوامر والتعليمات بشأن القيام بأعمال الصيانة البسيطة وكذلك الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2016، فقام بتحويل إدارة المدرسة للتحقيق.

كما قام بزيارة مدارس جيل عزيز للتعليم الأساسى، وأورين الإبتدائية، والسعادة، وتبين أن جميعها على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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