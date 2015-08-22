أهالى "الإبراهيمية" فى الشرقية يستغيثون من انتشار القمامة بالمركز

أعرب أهالى مركز ومدينة الإبراهيمية، عن استيائهم من كثرة أكوام القمامة التى تحاصر المنازل وتملأ الشوارع، مناشدين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة المدينة، خاصة وأنها حدث بها تسمم جماعى خلال العام الجارى.

وقال الأهالى إن القمامة تنتشر خاصة بمنطقة مجمع المدارس، وأوضح محمد مجدى، من سكان مدينة الإبراهيمية لـ"اليوم السابع"، أن المركز شهد تسمم جماعى فى شهر أبريل الماضى، وشغلت القضية الرأى العام، وتوقع أن المنطقة ستجد اهتماما من قِبَل المسئولين، إلا أن الأهالى تفاجأت بتجاهل تام، وما زالت مشاكل المياه بالمركز قائمة.