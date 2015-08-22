موجز المحافظات.. سيدة تنتحر لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن ربة منزل فى السويس أقدمت على الانتحار، بسبب عدم اهتمام زوجها، وغيرتها من حبه الشديد لابنها الذى رزقه الله به وهو كبير السن، فألقت بنفسها من شرفة منزلها بالدور الرابع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وأعلن الدكتور أشرف زين العابدين، مدير مستشفى أسيوط الجامعى، عن وفاة حالة جديدة وإصابة 8 بالإجهاد الحرارى.

وكشفت معاينة النيابة الكلية بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار يحيى الزارع، وكل من محمد شرف، ومحمد سرور، ومصطفى البسطاويسى، وكلاء أول النيابة الكلية، عن أن السيارة المفخخة التى انفجرت بجوار مبنى الأمن الوطنى تسببت فى تدمير محتويات المبنى بالكامل، وتحطيم جميع المكاتب وأجهزة الحاسب الآلى الموجودة به، فضلًا عن تدمير برجى المراقبة رقمى 1 و2.

وأسفرت الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن بجنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 3 من التكفيريين، وإلقاء القبض على 8 من المشتبه فيهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط 26 دراجة بخارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أخطر خلية إرهابية، تضم 4 من كوادر الجماعة الإرهابية بمدينة حوش عيسى مرتكبى واقعتى العثور على قنبلة هيكلية بجوار مبنى الإدارة التعليمية دائرة المركز، وكذا واقعة إضرام النيران بكابينة تليفونات بشارع عثمان بن عفان مركز حوش عيسى.

وأكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالزقازيق أن انفجارا وقع، حيث ثبت مجهولون قنبلة على قضبان السكة الحديد، بالقرب من مزلقان قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق أمام مستودع البوتاجاز المغذى للمنطقة.

وإلى أهم الأخبار:

- سيدة تنتحر قفزاً من الطابق الرابع لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس

- وفاة حالة جديدة وإصابة ثمانية بالإجهاد الحرارى بمستشفى أسيوط

- معاينة النيابة: التفجير دمر محتويات مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بالكامل

- الأمن يتوصل لمالك السيارة المستخدمة فى تفجير مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

- مستشفى النيل بشبرا الخيمة: خروج مصابى تفجير الأمن الوطنى عدا حالتين

- مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح

- القبض على خلية إرهابية تضم 4 من الإخوان فى حوش عيسى بالبحيرة

- كسر بقضبان السكة الحديد فى الزقازيق بسبب انفجار قنبلة زرعها مجهولون

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