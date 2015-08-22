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"لا للأحزاب الدينية" من الإسكندرية: هدفنا عدم خلط السياسة بالدين وليس تفتيت أصوات النور

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أكد المنسقين على حملة "لا للأحزاب الدينية" اليوم، فى أولى الفاعليات التوعوية بالإسكندرية حيث عقر دار الإخوان والسلفيين والجماعات الجهادية، أن الحملة هدفها الأساسى هو عدم الخلط بين السياسة والدين وليس تفتيت أصوات حزب النور أو منع المواطنين من انتخابهم.

وقالت حنان عبد الهادى منسق الحملة بالإسكندرية، إن الحملة متوقع نجاحها بالمحافظة وسيتم اختيار الأماكن العامة والشركات والمصانع لعمل حملات توعية للانتخابات البرلمانية وتوعية المواطنين بالأحزاب الدينية.

وأضافت أن الحملة بالإسكندرية لاقت إعجاب المواطنين فى أولى الفاعليات بمنطقة العامرية وستانلى وتوقيع استمارات بتأييد الحملة ووضع ملصقات بهذه المناطق، موضحة أن الحملة مقتصرة على الملصقات والاستمارات فى الوقت الحالى ولا تستخدم الوقفات او التظاهرات .

بينما قال محمد عطية، منسق عام الحملة، أن بداية التجهيز للحملة بدأت قبل شهر رمضان المبارك بشهرين وبدأ التجهيز للحملة واختيار القيادات التنفيذية لتفعيلها بالمحافظات ، مشيراً أنه فى الفترة القادمة سيسافر اعضاء الحملة إلى مختلف المحافظات لتشكيل المكاتب التنفيذية والمنسقين.

يذكر أن حملة "لا للأحزاب الدينية" بدأت أولى فاعلياتها اليوم، من الإسكندرية لتوعية المواطنين بالانتخابات البرلمانية القادمة وبحقيقة الأحزاب الدينية وتوعيتهم بعدم خلط السياسة بالدين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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