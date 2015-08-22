حصاد المحافظات.. كسر بقضبان السكة الحديد فى الزقازيق بسبب انفجار قنبلة زرعها مجهولون.. مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح.. وفاة حالة جديدة بالإجهاد الحرارى فى أسيوط

معاينة النيابة: التفجير دمر محتويات مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بالكامل

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث تسبّب انفجار قنبلة زرعها مجهولون فى كسر بقضبان السكة الحديد فى الزقازيق، وأكدت معاينة النيابة أن التفجير دمر محتويات مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بالكامل، وتم إلقاء القبض على خلية إرهابية تضم 4 من الإخوان بالبحيرة، وانتحرت سيدة قفزاً من الطابق الرابع لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس.> كشفت معاينة النيابة الكلية بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار يحيى الزارع، وكل من: محمد شرف، ومحمد سرور، ومصطفى البسطاويسى، وكلاء أول النيابة الكلية، عن أن السيارة المفخخة التى انفجرت بجوار مبنى الأمن الوطنى تسببت فى تدمير محتويات المبنى بالكامل، وتحطيم جميع المكاتب وأجهزة الحاسب الآلى الموجودة به، فضلًا عن تدمير برجى المراقبة رقمى 1 و2.

وأكدت معاينة النيابة العامة، أن التفجير تسبب فى حدوث تلفيات بمبنى المعهد الأزهرى الدينى والمدرسة الثانوية التجارية ومجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة وتحطم بعض الشبابيك الزجاجية فى الطابق السادس بمبنى مستشفى النيل للتأمين الصحى. وجاء بالمعاينة أن المادة المتفجرة التى وضعها الإرهابيون ذات نوع خاص حيث إن الطوابق الأعلى كانت أكثر تدميرًا من الطوابق السفلى.

الأمن يتوصل لمالك السيارة المستخدمة فى تفجير مقر الأمن الوطنى

>أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن أجهزة الأمن تعرفت على مالك السيارة الأصلى المستخدمة فى تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة وجار استجوابه لمعرفة علاقته بالحادث، وعما إذا كانت تمت سرقتها من عدمه لاستخدامها فى الحادث الإرهابى.

أضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم العثور على بعض أجزاء السيارة المستخدمة فى الانفجار والتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن سيارة نصف نقل بيضاء اللون كانت محملة مغطاة بالبطاطين قادمة من الإسكندرية وقفت بجوار سور مبنى أمن الدولة وتحديدًا أسفل برج المراقبة، وأن المتهم الرئيسى فى الحادث نزل من السيارة واستقل دراجة بخارية كانت فى انتظاره، مؤكدًا أن الانفجار خلف حفرة بقطر 6 أمتار وعمق مترين.

مستشفى النيل بشبرا الخيمة: خروج مصابى تفجير الأمن الوطنى عدا حالتين

مقتل 3 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح

> أعلن الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة عن خروج جميع الحالات المصابة فى حادث تفجير مقر الأمن الوطني، فيما عدا حالتين فقط إحدهما بالعناية المركزة وحالتهما مستقرة ومن المقرر خروجهما غداً أو بعد غد بعد تماثلهما للشفاء. وكان حادث تفجير مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قد أدى إلى إصابة 29 شخصا ولم يسجل حالات وفاة.>أسفرت الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن بجنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 3 من التكفيريين، وإلقاء القبض على 8 من المشتبه فيهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط 26 دراجة بخارية. وقالت مصادر أمنية- فى تصريحات اليوم "الجمعة"- إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر وأماكن تجمع العناصر الإرهابية.

وأسفرت عن مقتل 3 تكفيريين وإلقاء القبض على 8 أشخاص من المشتبه فيهم وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث. وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت أيضًا عن حرق وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وضبط 26 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

سيدة تنتحر لغيرتها من حب زوجها لابنهما

> أقدمت ربة منزل فى السويس على الانتحار، بسبب عدم اهتمام زوجها، وغيرتها من حبه الشديد لابنها الذي رزقه الله به وهو كبير السن، فألقت بنفسها من شرفة منزلها بالدور الرابع فجر الجمعة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيق.

كان اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من العميد عيد سعيد مامور قسم السويس، يفيد بمصرع سيدة، ووصولها جثه هامدة لمستشفى السويس العام. تبين ان السيدة تدعى "أ . ع" ربة منزل، تقيم بشارع هدى شعراوى فى السويس.

وبسؤال أسرة المتوفية، أكدوا أنها كانت مع زوجها وابنها بكورنيش السويس حتى الثالثة فجرا فى سهرة عائلية، ولديها غيرة من معاملة زوجها لابنها، حيث يمنحه اهتماما بالغا قد شغله عنها فى بعض الاوقات، حيث رزق به وهو فى العقد الرابع من العمر، وتسبب ذلك فى أزمة نفسية لديها، فألقت بنفسها من شرفة المنزل.

وفاة حالة جديدة بالإجهاد الحرارى بأسيوط

> أعلن الدكتور أشرف زين العابدين مدير مستشفى أسيوط الجامعى عن وفاة حالة جديدة وإصابة 8 بالإجهاد الحرارى. وأضاف زين، أن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحراري أمس الخميس بلغت ثمانية حالات فقط من بين 254هى إجمالى الحالات المرضية التى تم استقبالها بالمستشفى الجامعى بأمراض متنوعة.

موضحاً أن حالات الإجهاد الحراري الثمانية يجرى حالياً علاج خمسة حالات الأخرى بالمستشفى الجامعى، كما تم خروج أحد الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما تم تحويل أحداهم لأحد مستشفيات وزارة الصحة.

مضيفاً إنه قد توفيت أحدى الحالات من بين كبار السن والتى وصلت لقسم الاستقبال فى حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص. وأكد دكتور زين العابدين مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط، والتى قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.

القبض على خلية إرهابية تضم 4 من الإخوان فى حوش عيسى بالبحيرة

>تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أخطر خلية إرهابية، تضم 4 من كوادر الجماعة الإرهابية بمدينة حوش عيسى مرتكبى واقعتى العثور على قنبلة هيكلية بجوار مبنى الإدارة التعليمية دائرة المركز، وكذا واقعة إضرام النيران بكابينة تليفونات بشارع عثمان بن عفان مركز حوش عيسى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات مدير أمن البحيرة لرصد كل التكليفات وتحركات أعضاء التنظيمات الإرهابية خاصة بدائرة المحافظة وتوجيه ضربات استباقية لها.

كسر بقضبان السكة الحديد فى الزقازيق بسبب انفجار قنبلة زرعها مجهولون

> أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالزقازيق، أن انفجارا وقع، حيث ثبت مجهولون قنبلة على قضبان السكة الحديد، بالقرب من مزلقان قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق أمام مستودع البوتاجاز المغذى للمنطقة.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الانفجار أسفر عن انفصال 30 سنتيمترا من القضبان، وحفرة بعرض 50 سنتيمترا وعمق 20 سنتيمترا، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح. من ناحية أخرى أوضح مصدر بالسكة الحديد، أن عددا من الفنيين والمهندسين انتقلوا لإصلاح الكسر حتى لا تتعطل حركة القطارات بين الزقازيق والمنصورة وتسير فى مواعيدها دون توقف.