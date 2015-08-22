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توفير مساكن إيواء عاجل لثلاث أسر بأسوان تصدعت منزلهم

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توفير مساكن إيواء عاجل لثلاث أسر بأسوان تصدعت منزلهم توفير مساكن إيواء عاجل لثلاث أسر بأسوان تصدعت منزلهم
قال اللواء محمد عاطف بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إن محافظ أسوان مصطفى يسرى، أمر بتوفير مساكن إيواء عاجل لثلاثة أسر تعرضت منازلها لانهيار جزئى بنجع الحجاب بأبو الريش بمركز أسوان.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المتضررة، لافتا إلى إنه تم التحرك السريع فور حدوث الانهيار وإبلاغ كافة الأجهزة المعنية التى قامت بتأمين الموقع وتم الاطمئنان على سلامة بقية المنازل المجاورة.

وكانت قد تعرضت أمس أربعة منازل متجاورة بعضها غير مأهول مبنية بالطوب اللبن و"الدبش، من طابق واحد فى نجع الحجاب، بناحية أبو الريش فى مركز أسوان لانهيار جزئى وتصدع ، نتيجة هبوط أرضى فى التربة الطفلية بعمق نصف متر تقريبا، دون حدوث خسائر فى الأرواح أو إصابات.


>- انهيار جزئى وتصدع بأربعة منازل فى أسوان بعد هبوط أرضى

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