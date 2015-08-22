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الإسكندرية تبدأ المرحلة الأولى لمنظومة النظافة للقضاء على ظاهرة النباشين

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الإسكندرية تبدأ المرحلة الأولى لمنظومة النظافة للقضاء على ظاهرة النباشين الإسكندرية تبدأ المرحلة الأولى لمنظومة النظافة للقضاء على ظاهرة النباشين
بدأت محافظة الإسكندرية اليوم توزيع الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصناديق القمامة ذات الشكل الجديد المزود بغطاء بنطاق حى شرق لتسهيل عمل سيارات جمع القمامة، والقضاء على ظاهرة النباشين وتراكم القمامة فى الشوارع.

ويذكر أن الصناديق مغطاة بغطاء محكم غير قابل للفك بهدف منع الحشرات والرائحة الكريهة، كما هو متعارف عليه فى جميع دول العالم، وتشمل صناديق ذات لون الأسود (خاص بالمواد العضوية) واللون الأخضر (خاص بالمواد القابلة للتدوير)، لنشر ثقافة الفصل من المنبع وإعادة التدوير.

وتم توزيع 62 صندوقا بنطاق حى شرق بـ(شارع الاقبال وعبد السلام عارف، وشارع عبد الحميد الديب، وشارع أبو قير من جناكليس إلى الإقبال) من أصل 2000 صندوق سيتم توزيعها تباعا لتغطية المناطق المحرومة بالتنسيق مع شركة نهضة ، ويتم ملء استمارات استلام للصناديق من قبل المحلات المنتفعة بها منعا للسرقة بمعرفة الرصد البيئى بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور د.محمد الجوهرى وأمانى مصطفي مستشارى المحافظة لملف النظافة وعادل جابر مدير عام الرصد البيئى بالمحافظة، وأشرف عبده معاون رئيس حى شرق للنظافة والتجميل وجمال عارف مدير إدارة رفع المخلفات بحى شرق.

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