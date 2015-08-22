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مكافحة المخدرات تضبط مسجلين خطر قبل ترويج الهيروين والحشيش بالقاهرة

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مكافحة المخدرات تضبط مسجلين خطر قبل ترويج الهيروين والحشيش بالقاهرة مكافحة المخدرات تضبط مسجلين خطر قبل ترويج الهيروين والحشيش بالقاهرة
تمكن ضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "سيد.ج.م" 45 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الأميرية (مسجل خطر) تحت رقم 11401 فئة "أ" الزيتون "سرقات عامة"، والسابق اتهامه فى 38 قضية آخرها القضية رقم 7551/2014 الأميرية "مخدرات" بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الخليفة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 105 جرامات ومبلغ 500 جنيه، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "كريم.س.س" 32 سنة، عاطل ومقيم الزيتون (مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 20613 فئة "ج" الأميرية، السابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها القضية رقم 7425/2014 الأميرية "مخدرات" بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 400 جرام ومبلغ 110 جنيهات حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365