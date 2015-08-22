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مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنيا

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مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنيا مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنيا

حادث سير

شهد طريق -أسوان الزراعي بالمنيا، حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع 3 بينهم ملازم أول طيار وإصابة 4 آخرين.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وسقوط إحداهما بترعة الإبراهيمية.

بإنتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانت في إتجاهها إلى مدينة المنيا و ميكروباص أجره قادمًا من القاهرة، مما أسفر عن سقوط السيارة الميكروباص بترعة الإبراهيمية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ملازم أول طيار عبد الرحمن أحمد 27 سنة، وعلاء محمد محمود عبد العاطي 32 سنة، ونسيم عوني بسيط 24 سنة، فيما أصيب كل من، إسلام عكاشة عبد الوهاب 22 سنة، ومحمد علي جمعة 23 سنة مجند، ومحمد محمود أحمد 22 سنة مجند، و محمد فوزي أحمد 23 سنة و جميعهم بكسور وجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج.

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