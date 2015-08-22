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يامن بن زكري يدعم الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي

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يامن بن زكري يدعم الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي يامن بن زكري يدعم الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي

حرص يامن بن زكري اللاعب التونسي السابق الذي مثل نادي الزمالك في حضر مران الفريق الأبيض اليوم الجمعة، قبل مواجهة الصفاقسي.

ويلعب الزمالك مع الصفاقسي يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وسافر بن زكري من مدينة حمام الأنف إلى صفاقس، من أجل حضور مران الفريق الأبيض والاطمئنان على البعثة.

ولقى بن زكري استقبالا حافلا من بعثة نادي الزمالك.

في نفس الإطار، وجه أحمد القيطان عضو مجلس إدارة الصفاقسي دعوة إلى أحمد مرتضى منصور وهاني زادة عضوي مجلس إدارة الزمالك لزيارة مقر النادي غدا السبت.

وجاءت المبادرة كرد لدعوة مماثلة تمت من نادي الزمالك، أثناء وجود بعثة الصفاقسي في .

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