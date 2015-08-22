مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أمام قرية منسافيس بالمنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مصرع 6 عمال وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بقرية الصف فى الجيزة
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى، وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص بينما أصيب 5 أشخاص آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص أثناء محاولتها تفادى سيارة أخرى بسيارة ملاكى، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص فى ترعة الإبراهيمية، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أبو قرقاص.
>مصرع 6 عمال وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بقرية الصف فى الجيزة