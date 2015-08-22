مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أمام قرية منسافيس بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى، وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص بينما أصيب 5 أشخاص آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص أثناء محاولتها تفادى سيارة أخرى بسيارة ملاكى، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص فى ترعة الإبراهيمية، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أبو قرقاص.

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