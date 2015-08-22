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الرى: عقد اجتماع لجنة سد النهضة المقبل فى القاهرة

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الرى: عقد اجتماع لجنة سد النهضة المقبل فى القاهرة الرى: عقد اجتماع لجنة سد النهضة المقبل فى القاهرة
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن اللجنة الثلاثية لسد النهضة قررت منح المكتبين الاستشارىين لسد النهضة الإثيوبى، مهلة حتى 5 سبتمبر المقبل لتسليم العرض الفنى "المعدل" ومراجعته من قِبَل خبراء الدول الثلاث والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة في موعد يتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض الفنى المعدل.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية أن اللجنة قررت إرسال بعض التوضيحات والتعليمات للشركة الرئيسية والشركة الفرعية من أجل استكمال أعمالهم المشتركة حتى يتم تقديم العرض الفنى المعدل للجنة الثلاثية.

وكانت اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة قد عقدت اجتماعها الثامن بأديس أبابا خلال الفترة 20-21 أغسطس لمراجعة ومناقشة الموقف الحالى بخصوص عمل الشركات الاستشارية الدولية لإتمام الدراسات الموصى بها من قبل اللجنة الدولية للخبراء لتحديد تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان.

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مصر 365

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