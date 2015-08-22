أكرم القصاص: لدينا عائلات تتوارث مقاعد البرلمان منذ القرن التاسع عشر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إن هناك عائلات كاملة تتوارث مقاعد البرلمان منذ القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ليست مستقرة لأنها مرتبطة بالخدمات الشخصية لكن لو تم حل أزمة المواطنين مع المحليات سيكون البرلمان آنذاك لمناقشة التشريعات والقضايا الكبرى داخل الدولة.

وأضاف "القصاص" خلال حوراه عبر فضائية "أون تى فى"، أنه خلال ثورة 25 يناير كان يخرج الشباب فى القرى والمدن من أجل تنظيف الشوارع وكانت تلك مبادرات شعبية منهم وليس للظهور الإعلامى، لذلك يجب أن تجرى انتخابات واختيار هؤلاء الأشخاص للمحليات حتى يصبحوا هؤلاء هم السياسيين فى تلك المناطق وإصلاحها.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن النظام الانتخابى داخل الدولة به أخطاء والتحكم فى الإدارة خارج الصندوق أخطر من التحكم بها أمام الصندوق، لاسيما أن التزوير فى الانتخابات يعتبر قديم جداً، ولم يوجد داخل الدولة أحزاب شعبية بالرغم من احتياج الدولة لذلك فى ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.

ووصف رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، قانون الانتخابات بـ"القطار القديم" يجرى له تعديلات طوال الوقت على الخط الذى يسير عليه، بالرغم التطور الحالى لما حوله، ولم يُنشئ له خط جديد يسير عليه بدلا من تلك التعديلات، مضيفاً "نحن نحتاج إلى نظام انتخابى لأننا لدينا مشكلة فى معرفة الطريق إلى السلطة".

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