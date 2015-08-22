محافظ الشرقية: "أنا المحافظ رقم 1 فى مصر ورفضت عروض خليجية بـ40 ألف ريال"

استنكر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، الهجوم الذى تعرض له مؤخراً على خلفية افتتاحه "محل كوافير" فى كفر صقر، وذلك ضمن افتتاحه لبرنامج "مشروعك" رغم إصابته بوعكة صحية حادة.

وقال "عبد السلام" فى مداخلة هاتفيه ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إنه يعمل 24 ساعة فى الشارع، وكان رقم واحد فى تقييم المحافظين الأخير من بين 27 محافظا، لافتاً إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء أنه عُرض عليه الكثير من العروض الخليجية براتب 40 ألف ريال لكنه رفض كل تلك العروض من أجل خدمة الوطن، مضيفاً "أنا ربنا أغنانى والحمد لله وعاوز أخدم بلدى اللى صرفت على مئات الآلاف فى بعثتى".