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مباحثات بين وزيرى الخارجية الليبى والبريطانى فى لندن

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مباحثات بين وزيرى الخارجية الليبى والبريطانى فى لندن مباحثات بين وزيرى الخارجية الليبى والبريطانى فى لندن
التقى وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى اليوم /الجمعة/ بنظيره البريطانى فيليب هاموند، وبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات.

وتناول الوزيران - فى مباحثاتهما التى جرت فى العاصمة البريطانية "لندن" اليوم، بحسب "قناة ليبيا" - أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وطرق مجابهة تنظيم "داعش"، وآخر تطورات جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وكان مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية والناطق الرسمى رامى كعال قال أن هذه الزيارة تستهدف بحث سبل التعاون بين البلدين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها ليبيا، بالإضافة إلى بحث سبل مساعدة ليبيا فى محاربة الإرهاب، ودعم قرار الجامعة العربية.
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