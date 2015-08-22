أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حركة فتح : مفاوضات حماس مع إسرائيل مؤامرة لتصفية القضية

Google+ Print
حركة فتح : مفاوضات حماس مع إسرائيل مؤامرة لتصفية القضية حركة فتح : مفاوضات حماس مع إسرائيل مؤامرة لتصفية القضية
وصف المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف المفاوضات التى تجرى بين إسرائيل وحركة حماس، بأنها مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الفلسطينية لم تعترف بمثل هذه المفاوضات.

وقال عساف - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة - " أن حركة حماس تريد أن تكون بديلا عن القيادة الوطنية ومنظمة التحرير والمجموع الوطنى الرافض لهذه المفاوضات".

وفى رده على سؤال عما فعلته منظمة التحرير للتخفيف عن فك الحصار فى قطاع غزة، قال عساف " أن حركة حماس منعت منظمة التحرير من التدخل فى قضايا قطاع غزة، وفرضت سيطرتها على المعابر ووضعت الكثير من العراقيل، ما مهد للقيام بهذه الصفقة التى تقوم بها الآن".

وطلب عساف من كل الأطراف التى وصفها بالمتواطئة فى هذه المؤامرة التراجع فورا عن هذه المفاوضات، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ستفعل ما بوسعها لإيقاف المفاوضات فى سبيل الحفاظ على مطالب الشعب الفلسطينى فى حدود عام 1967 والعاصمة القدس.

وكان رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، قد أكد فى وقت سابق أن الاتصالات الخاصة بجهود بعض الوسطاء للتهدئة فى قطاع غزة، تبدو إيجابية، لكن الحركة لم تصل حتى الآن إلى اتفاق.

من جانبه، نفى عوفير جيندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى وجود أية محادثات بشكل مباشر أو غير مباشر مع حركة حماس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة