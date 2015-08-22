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مدير أمن الفيوم: الفيديو المتداول لمشاجرة بسبب الخلاف على أجرة توك توك

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مدير أمن الفيوم: الفيديو المتداول لمشاجرة بسبب الخلاف على أجرة توك توك مدير أمن الفيوم: الفيديو المتداول لمشاجرة بسبب الخلاف على أجرة توك توك
قال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، لمشاجرة وقعت بمدينة أبشواى بين ثلاثة أخوة وسائق توك توك، كانت بسبب الخلاف على الأجرة.

وأضاف، أنه بوصولهم لمنطقة المطافى بمدينة أبشواى اختلفوا على الأجرة ونشبت بينهم مشاجرة وكان صاحب التوك توك بحوزته آلة حادة وتم استخدامها فى المشاجرة، مشيرا إلى أنه بمجرد إبلاغ قسم شرطة أبشواى انتقلت قوة من الشرطة وتم ضبط طرفى المشاجرة وأحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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