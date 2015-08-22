أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعودية: حالة وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا

Google+ Print
السعودية: حالة وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا السعودية: حالة وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية – كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالة وتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة السعودية – فى بيان اليوم الأربعاء – إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة وتوفيت حالة بالرياض ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1134، والوفيات إلى 486، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 592 حالة بينما تبقى 52 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى أربع حالات معزولة منزليا.

وكانت الرياض شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ فى عدد الإصابات حيث سجلت الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة 32 حالة إضافة إلى الحالات الست اليوم.

وقال وزير الصحة السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح – أمس الأول – إن الانتشار الحالي لفيروس (كورونا) في الرياض محدود نسبيا وأن جميع الحالات التي سجلت مؤخرا في الرياض هي “أحادية المصدر”، مؤكدا سعي الوزارة للعمل بوتيرة متسارعة ومهنية عالية للسيطرة عليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل