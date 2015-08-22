السعودية: حالة وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة حالة وتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة السعودية – فى بيان اليوم الأربعاء – إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة وتوفيت حالة بالرياض ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1134، والوفيات إلى 486، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 592 حالة بينما تبقى 52 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى أربع حالات معزولة منزليا.

وكانت الرياض شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ فى عدد الإصابات حيث سجلت الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة 32 حالة إضافة إلى الحالات الست اليوم.

وقال وزير الصحة السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح – أمس الأول – إن الانتشار الحالي لفيروس (كورونا) في الرياض محدود نسبيا وأن جميع الحالات التي سجلت مؤخرا في الرياض هي “أحادية المصدر”، مؤكدا سعي الوزارة للعمل بوتيرة متسارعة ومهنية عالية للسيطرة عليها.

أ ش أ