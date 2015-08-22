بالفيديو - ملخص لمسات عبد الشافي في تعادل أهلي جدة مع التعاون

شارك محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة في مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت بالتعادل السلبي يوم الجمعة.

وحل الأهلي ضيفا على التعاون ضمن الجولة الافتتاحية لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

ولعب ظهير الزمالك السابق في المباراة كاملة.

وغابت الفرص في الشوط الأول بالكامل قبل أن تظهر أخطر فرصة في اللقاء والتي جاءت من نصيب الأهلي بسبب عبد الشافي.

وفي الدقيقة 49 أرسل عبد الشافي عرضية رائعة داخل منطقة جزاء التعاون حولها إسلام سراج مهاجم أهلي جدة ولكن دفاع التعاون أنقذ الموقف.

وحاول الفريقان تسجيل أي هدف دون جدوي.

شاهد ملخص لمسات عبد الشافي